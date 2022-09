Michalkiewicz: To reakcja narodów na panoszenie się biurokratycznej międzynarodówki

DoRzeczy.pl: Konserwatywne ugrupowanie Bracia Włosi zwyciężyło w wyborach parlamentarnych na Półwyspie Apenińskim. Czy można powiedzieć, że Włosi zmobilizowali się, żeby zrobić na przekór życzeniom przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen?

Stanisław Michalkiewicz: Myślę, że szantaż, z którym wystąpiła pani Ursula von der Leyen miał wpływ nie tylko na wybory we Włoszech, ale też na inne kwestie. Przewodnicząca KE nieświadomie przyczyniła się do czegoś dobrego. Jak pisał Gałczyński: choć złą sprawę szatan poprze, wszystko się zakończy dobrze. Zobaczymy, jak będzie wyglądała dalsza ewolucja. Kandydatka na premiera Giorgia Meloni, wygłosiła przemówienie, w którym w punktach przedstawiła za czym jest, a co należy zmienić.