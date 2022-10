Morawiecki redivivus

Nieformalną twarzą próby zamiany premiera był Jacek Sasin. Kto jeszcze stał za frakcją próbującą dokonać zmiany? Zwolennicy premiera wskazują na marszałek sejmu Elżbietę Witek, która była wymieniana jako ewentualny następca Morawieckiego. Pojawiały się też opinie, że za chęcią zmiany stoi tzw. zakon PC, ale ten podział nie jest do końca trafny. Morawiecki, jak to już było w paru poprzednich kryzysach, wykorzystuje to, że nikt inny nie potrafi tak jak on żonglować piłeczkami znajomości ekonomii, iście czarodziejską skutecznością w wyszukiwaniu pieniędzy na wsparcie budżetu i wreszcie – z powodu umiejętności poruszania się po europejskich salonach dyplomatycznych.