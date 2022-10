Prawdziwe efekty poszczepienne COVID

Jest to obelga mająca stygmatyzować tych, którzy zadają niewygodne pytania. Po to, żeby nie musieć odpowiadać oszołomom. Ale to środowisko jest w większości zaszczepione. Tyle że na „prawdziwe” szczepionki. I właściwie tych prawdziwych nie kontestuje. Ale mamy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem, i to bez podziału na zaszczepionych i niezaszczepionych. Chodzi o to, że w ostatnich latach zaszczepianie się na „prawdziwe” szczepionki drastycznie spadło, bo nawet dziewięciokrotnie.