Morawiecki uderza w Tuska: To gorzej niż zdrada

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawiciel Rosji Wasilij Nebenzia podziękował Radosławowi Sikorskiemu. Ambasador Federacji Rosyjskiej posłużył się przy tym wpisem polskiego polityka z portalu społecznościowego Twitter. W tweecie europoseł wskazał USA jako winnego dewastacji gazociągu Nord Stream.

– Natychmiast po zdarzeniu były minister spraw zagranicznych Polski Radek Sikorski zamieścił na Twitterze zdjęcie wycieku, otwarcie dziękując Stanom Zjednoczonym za ten sabotaż. Napisał: "Dziękuję, USA" – powiedział Wasilij Nebenzia. Aby uwiarygodnić przekaz, rosyjski przedstawiciel podkreślił, że polityk Platformy Obywatelskiej jest mężem Anne Applebaum, czyli "osoby mającej dostęp do kręgów władzy w Waszyngtonie".

Ostry wpis premiera Morawieckiego

W sobotę na portalu społecznościowym Twitter do sprawy odniósł się polski premier. "Dyplomacja w rękach PO to jak odbezpieczony granat w rękach dziecka. Rosja powołuje pod broń setki tysięcy żołnierzy, a Donald Tusk nadal jest w dobrym humorze i po skandalu z Radkiem Sikorskim udaje, że nic się nie stało. To gorzej niż zdrada, to głupota" – napisał szef rządu.

To już drugi wpis premiera tego dnia poświęcony sprawie Sikorskiego. W pierwszym komentarzu szef rządu podkreślał, że "to koniec mitu pana Sikorskiego jako wytrawnego dyplomaty, ale przede wszystkim memento dla totalnego modelu uprawiania polityki przez polską opozycję".

Jednocześnie premiera podkreślał, że "nienawiść do konkurentów politycznych nigdy nie powinna prowadzić do sprzyjania interesom państw otwarcie wrogich Polsce. Elementarne poczucie racji stanu jest obowiązkiem każdego polskiego polityka i każdej polskiej partii politycznej" – dodał.

