"Rosjanie tego nie zrobili". Były doradca w administracji Trumpa wykorzystał wpis Sikorskiego

Cytowany przez rosyjskie media Douglas Macgregor, były doradca amerykańskiego sekretarza obrony w administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, stwierdził, że to Stany Zjednoczone i Wielka Brytania mogą stać za wybuchami w gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2.

– Musimy spojrzeć na to, kim są aktorzy państwowi, którzy są w stanie to zrobić – powiedział Macgregor, wskazując na marynarkę wojenną Wielkiej Brytanii (Royal Navy) oraz marynarkę wojenną USA (United States Navy). – Myślę, że to całkiem jasne dodał.

Przywołał w tym kontekście słynny już tweet byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który na swoim Twitterze podziękował Stanom Zjednoczonym za zniszczenie gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, a potem usunął wpis.

Były doradca szefa Pentagonu nazwał absurdem twierdzenie, że to Moskwa stoi za atakiem na gazociągi. – Rosjanie tego nie zrobili – powiedział, dodając, że udział Niemiec w tym incydencie jest "wyjątkowo mało prawdopodobny".

Kto i po co wysadził Nord Stream?

We wtorek spółka Nord Stream AG zgłosiła "bezprecedensowe szkody" na trzech nitkach podmorskich gazociągów systemu Nord Stream.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Moskwa jest "bardzo zaniepokojona tą wiadomością". Nie wykluczył, że zakłócenie pracy rurociągów mogło być wynikiem sabotażu.

Później szwedzcy sejsmolodzy poinformowali, że w poniedziałek zidentyfikowali dwie eksplozje na trasach rurociągów Nord Stream. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zakwalifikowała te incydenty jako sabotaż.

– Każde celowe zakłócenie europejskiej infrastruktury energetycznej jest całkowicie nie do przyjęcia i spotka się z ostrą reakcją – przekazał szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell.

W czwartek agencja Reutera poinformowała, że szwedzka straż przybrzeżna zauważyła czwarty wyciek z Nord Stream.