Prezes PiS: Polsce zagraża lewica ze Wschodu i z Zachodu

Jarosław Kaczyński przyjechał na Pomorze Zachodnie. Podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu wskazał na zagrożenia i problemy, przed jakimi stoi dziś Polska.

– Mamy przed sobą wiele problemów, mają one różny charakter. Przed Polską dzisiaj stoi problem wielkiej walki z lewicą. Postkomunistyczną, która zagraża na Wschodzie, grożąc atomem, czyli Rosji – powiedział prezes PiS. Dodał, że groźna jest także lewica zachodnia, odnosząca się do świata wartości: – Także ze strony Zachodu lewica zagraża Polsce. Polaków od zawsze porywał patriotyzm do walki za kraj, a niestety coraz bardziej wielu się to nie podoba – to, że Polska rośnie w siłę i jest coraz lepiej prosperująca.

Prezes PiS: Chcemy przegonić Zachód

Polityk zaznaczył, że nasz kraj stale się rozwija.

– Polska jest w Europie i świecie państwem bardzo ważnym. Walczymy o nasze interesy, chcemy być wolni oraz stanowić wspólnotę, ale podkreślam – nie chcemy niczyjej dominacji – podkreślił Kaczyński. – Kontynuujemy program, który podjęliśmy od początku wygrania wyborów. Realizujemy go sukcesywnie. Nie pozwalamy na rozkradanie Polski. Niestety za naszych poprzedników miało to miejsce – stwierdził

Szef partii rządzącej powiedział, że PiS "dba o polskie rodziny i wspieramy każdego – szczególnie dzieci i emerytów". – Zależy nam na Polsce, abyśmy byli wspólnotą. Wspieramy tym bardziej rodziny biedniejsze, aby mogły się rozwijać. Stale idziemy do przodu, szczególnie gospodarczo. Spełniamy nasze marzenie, które kiedyś było odległe, aby dogonić Zachód. Mamy ambicje, aby Zachód nie tylko dogonić, ale rozwojowo wyprzedzić – wskazał.

"Musimy domagać się swojego"

Jarosław Kaczyński odniósł się także do relacji z Niemcami. Jak powiedział, Polska ma pełne prawo domagać się reparacji za II wojnę światową i będzie do tego dążyć.

– Nasi sąsiedzi z Zachodu, szczególnie Niemcy są przeciwni i nie podoba im się nasz rozwój oraz niezależność. Ciągle zapominają ile są winni Polsce w ramach reparacji za olbrzymie szkody wyrządzone podczas Musimy się domagać swojego. Polska, która miała zadane największe straty nie otrzymała w ramach odszkodowań nic. Nie zgadzamy się na to. Polska nie jest gorsza i jak inne kraje musi otrzymać należne odszkodowanie – wskazał.

– Nie będziemy nikomu podlegali Żadnemu państwu, szczególnie pod wodzą Niemiec. UE tak, ale Unia wolnych i suwerennych narodów. O to musimy walczyć i to jest nasz cel. Dla dobra Polski – powiedział polityk podczas wizyty w Stargardzie.

Czytaj też:

Morawiecki uderza w Tuska: To gorzej niż zdrada