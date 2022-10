Kaczyński o Sikorskim: Lepiej przysłużyć się Rosji nie można było

Były szef MSZ Radosław Sikorski skomentował na Twitterze wycieki z gazociągów Nord Stream słowami "Thank you, USA". Post zilustrował zdjęciem, na którym było widać gaz bulgoczący na powierzchnię morza. Po tym, jak spadła na niego fala krytyki, i to nie tylko w Polsce, Sikorski usunął tweet.

Kaczyński: Weźmy tego Sikorskiego

W niedzielę podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu do zachowania polityka PO odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Weźmy tego Sikorskiego. Przecież to, co on powiedział, to ambasador rosyjski w ONZ pokazuje jako dowód ich niewinności. Lepiej się przysłużyć nie można było – ocenił.

Kaczyński nawiązał do wydarzenia, które miało miejsce podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, kiedy przedstawiciel Rosji Wasilij Nebenzia posłużył się wpisem Sikorskiego i podziękował mu za wskazanie na USA jako winnego ataku na Nord Stream.

Prezes PiS stwierdził, że nie wie, dlaczego Sikorski to zrobił. – Mówienie, że to ekstrawagancja? Ekstrawagancja to jakby przyszedł na jakieś przyjęcie dyplomatyczne w slipkach – dodał, na co sala zareagowała brawami i śmiechem.

Dalej Kaczyński mówił, że "z głową (Sikorskiego - red.) wszystko jest okej". – Tylko są jakieś inne przyczyny. Jakie? Mam nadzieję, że kiedyś to ustalimy – powiedział.

Kto i po co wysadził Nord Stream?

We wtorek spółka Nord Stream AG zgłosiła "bezprecedensowe szkody" na trzech nitkach podmorskich gazociągów systemu Nord Stream.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Moskwa jest "bardzo zaniepokojona tą wiadomością". Nie wykluczył, że zakłócenie pracy rurociągów mogło być wynikiem sabotażu.

Później szwedzcy sejsmolodzy poinformowali, że w poniedziałek zidentyfikowali dwie eksplozje na trasach rurociągów Nord Stream. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zakwalifikowała te incydenty jako sabotaż.

– Każde celowe zakłócenie europejskiej infrastruktury energetycznej jest całkowicie nie do przyjęcia i spotka się z ostrą reakcją – przekazał szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell.

W czwartek agencja Reutera poinformowała, że szwedzka straż przybrzeżna zauważyła czwarty wyciek z Nord Stream.

