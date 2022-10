Wicepremier Błaszczak zapewnia: Nie ustanę w wysiłkach

W niedzielę, 2 października w Warszawie wicepremier i minister obrony narodowej wziął udział w uroczystej przysiędze żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przyjętych na studia w czterech uczelniach wojskowych. Wydarzenie odbyło się w ramach rozpoczęcia roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej.

Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2022/2023 rozpoczną służbę wojskową na nowych zasadach wprowadzonych ustawą o obronie ojczyzny. Kształcenie na pierwszym roku studiów będą realizować jako żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku zyskają status żołnierzy zawodowych.

Przysięga żołnierzy – studentów

Jak przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej za pośrednictwem rządowej strony internetowej gov.pl, w niedzielę w stolicy przysięgę złożyło blisko 1 500 studentów – żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczynających studia w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej oraz Akademii Marynarki Wojennej.

– Zwiększyliśmy nakłady na uczelnie wojskowe pięciokrotnie w porównaniu z 2015 rokiem, a ośmiokrotnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Żebyście mogli podnosić swoje umiejętności, musicie korzystać z odpowiedniej, nowoczesnej infrastruktury. I tak się właśnie dzieje – zwrócił się do nowych żołnierzy – studentów wicepremier Mariusz Błaszczak.

Błaszczak: Nie ustanę w wysiłkach

– My robimy wszystko, żeby wojna się nie rozlała na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby wojna nie doszła do Polski. Żeby tak się stało, żeby wojna nie doszła do Polski, Wojsko Polskie musi być silne – powiedział szef MON.

–Zapewniam, że nie ustanę w wysiłkach, żeby żołnierze Wojska Polskiego posiadali najnowocześniejszą broń i żeby tej broni było na tyle dużo, żeby agresor nie odważył się na zaatakowanie Polski – stwierdził.

