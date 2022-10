Arcybiskup Szewczuk: Dziś na Ukrainie nie ma zapleczy

W codziennym przemówieniu w 221. dniu wojny Rosji z Ukrainą zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zaznaczył, że w minionym dniu wzdłuż całej linii frontu toczyły się ciężkie walki. Ukraińska armia krok po kroku wyzwalała ukraińską ziemię od okupanta.

– W sobotę cieszyliśmy się z naszej armii z powodu jej sukcesów w pobliżu miasta Łyman na północy obwodu donieckiego, strategicznego miejsca, z którego teraz rozpoczyna się wyzwalanie ukraińskiego obwodu Ługańskiego – zaznaczył abp Szewczuk i dodał: "Ale, niestety, Ukraina opłakuje nowe ofiary w ciągu ostatniej doby. Ostatnio prezydent ogłosił, że codziennie ginie 50 ukraińskich żołnierzy. Pamiętajmy o nich w modlitwie, oddajmy ich w ręce miłosiernego Ojca Niebieskiego”.

Zmagania armii ukraińskiej

Kościelny hierarcha podkreślił, że kiedy armia wyzwala tereny Ukrainy, "widzimy przerażające obrazy okrucieństw okupantów". W tych dniach ukraińskie wojsko odkryło kolejną tragedię we wschodnim obwodzie charkowskim. W pobliżu wsi Kyryłówka w powiecie kupiańskim w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju odnaleziono konwój ostrzelany przez okupantów. – To miało miejsce chyba na początku września, kiedy ludzie próbowali opuścić strefę walk. Do tej pory w tych zniszczonych samochodach były 24 martwe osoby, w tym jedna kobieta w ciąży i 13 małych dzieci – powiedział abp Szewczuk. Ale Ukraina trwa! Ukraina walczy! Ukraina się modli!" – podkreślił zwierzchnik.

– Dziś jest niedziela, dzień święty i w cerkwiach słyszymy następujące słowo Boże: "Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, ale kto je straci ze względu na mnie i na Ewangelię, zachowa je. Krzyż Chrystusa jest najpełniejszym objawieniem Boga, który jest miłością, który do końca umiłował człowieka i idzie z nim i w nim dzisiaj drogą krzyżową. Krzyż Chrystusa jest źródłem wytrwałości narodu ukraińskiego – oznajmił arcybiskup i zachęcił do refleksji nad wytrwałością Ukraińców.

