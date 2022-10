Biedroń: Kaczyński wie, że nie jest już potrzebny do rządzenia

W niedzielny wieczór współprzewodniczący Nowej Lewicy wystąpił w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. W audycji skomentował między innymi działania i politykę socjalną Prawa i Sprawiedliwości. Jak stwierdził, PiS przybrało "lewicowe szaty".

"Lewicowe szaty"

– Jarosław Kaczyński dobrze wie, że nie jest już potrzebny do rządzenia, że zawiódł swoich wyborców. (...) Kaczyński przebrał się w lewicowe szaty i udaje, że jest lewicowy – oznajmił Robert Biedroń. – Aczkolwiek kto w Polsce zagwarantuje równość między kobietą i mężczyzną? Kto doprowadzi do tego, żeby Polska była w końcu naprawdę zielona? Kto doprowadzi do świeckiego państwa? – pytał.

Eurodeputowany zauważył także, że opozycja musi zaprezentować teraz swoje postulaty i propozycje na sytuacje kryzysowe. – Samo mówienie, że musimy pokonać Kaczyńskiego nie wystarcza. Musimy pokazać alternatywę. Musimy pokazać program – zaznaczył. I podkreślił, iż "bez Lewicy nie uda się wielu rzeczy rozwiązać.

Deklaracja Lewicy

Przypomnijmy, że w niedzielę w Warszawie odbyły się połączone obrady Rad Krajowych Nowej Lewicy i partii Razem. Politycy rozmawiali o planach na kolejny rok. Odbyła się dyskusja nad odpowiednią uchwałą w sprawie współpracy. Ostatecznie poinformowano o podpisaniu uchwały Rad Krajowych, które niemal jednogłośnie – w przypadku i Nowej Lewicy, i Razem – miały podjąć decyzję o kontynuowaniu działań w ramach Lewicy, tworząc między innymi wspólny klub parlamentarny.

"Rady Krajowe Nowej Lewicy i partii Razem podjęły uchwałę o strategicznej współpracy! Lewica jest zjednoczona i gotowa do walki o Polskę naszych wspólnych marzeń!" – podano w mediach społecznościowych. Wspólną deklarację sojuszniczą podpisali szef Razem Adrian Zandberg oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty.

