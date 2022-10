Kwaśniewski: Konserwatywny nacjonalizm jest prawdziwym zagrożeniem

– Myślę, że lewica pokazała w praktyce, iż służy demokracji. Nie przypominam sobie ani jednej sytuacji, żeby ze strony polskiej lewicy, na przykład Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kiedy rządził, albo z mojej strony, jako prezydenta Polski, płynęło jakiekolwiek zagrożenie dla demokracji – stwierdził były polski przywódca, który w poniedziałek był gościem "Kropki nad i" w TVN24.

– Były afery, bo zawsze bywają, natomiast zagrożenia dla demokracji, podważania demokracji jako takiej nie było nigdy. Lewica rozstała się z rządami, kiedy przegrała wybory i nie czyniła z tego żadnego problemu – dodał.

Współczesne "zagrożenie"

Aleksander Kwaśniewski ocenił, że obecnie największym zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale również dla Europy i świata nie jest lewica, lecz ruchy nacjonalistyczne. Jego zdaniem, "PiS niebezpiecznie się do tego zbliża". Według polityka, Prawo i Sprawiedliwość prezentuje bowiem "ten rodzaj konserwatyzmu, zaściankowości, który odrywa nas od procesów unowocześniania, zmian, które dokonują się w świecie".

– Konserwatywny nacjonalizm to jest coś, co moim zdaniem jest prawdziwym zagrożeniem dla współczesnego świata – stwierdził Kwaśniewski.

"Metoda" Kaczyńskiego

W poniedziałkowym programie na antenie TVN24 były prezydent Polski mówił także o szczególnej "metodzie" prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Przyznał jednocześnie, iż "nie jest to nic nowego".

– Kaczyński po prostu ustawia sobie wroga. On nie może żyć bez konfliktu, bo cała jego koncepcja polityki i wyborów, wygrywania to jest mieć wroga, walczyć z wrogiem, stygmatyzować ludzi, pokazać, że "my jesteśmy ci dobrzy, a ci drudzy są źli" – oznajmił Aleksander Kwaśniewski i dodał, że prezes PiS używa w swoich działaniach "różnych metod".

