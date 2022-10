"Pierwsi zrozumieliście, że to wojna nie tylko przeciw Ukrainie". Zełenska dziękuje Polakom

Warsaw Security Forum to coroczna międzynarodowa konferencja, organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. WSF jest miejscem wymiany doświadczeń i poglądów w obszarze polityki bezpieczeństwa państw członkowskich Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz państw partnerskich. W tegorocznej edycji udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz szef MON Mariusz Błaszczak.

Zełenska: Cieszę się, że mogę podziękować osobiście

Podczas dyskusji głos zabrała też Ołena Zełenska, żona prezydenta Ukrainy. Początkowo ukraińska pierwsza dama miała wystąpić zdalnie, jednak ostatecznie udało się jej przybyć do Warszawy osobiście.

Na początku zwróciła się do Polek i Polaków: – Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę być na polskiej ziemi. Cieszę się, że osobiście mogę podziękować Polsce za wszystko, co od pierwszego dnia pełnowymiarowej wojny, wtargnięcia Rosji na Ukrainę. Byliście pierwsi, którzy zrozumieli, że ta wojna, to nie tylko wojna tylko przeciwko Ukrainie.

Podkreśliła, że obecna wojna jest wymierzona w podstawowe wartości. – To jest wojna przeciwko podstawowym wartościom ludzki. Takim, jak prawo do wolności, do domu, kraju, języka. Wy zrozumieliście, że Ukraina broni nie tylko siebie, ale i świata, przed tym, co niesie Rosja – wskazała Zełenska.

"Rosja walczy z cywilami"

Pierwsza dama przywołała przykłady kilka tragicznych sytuacji, które codziennie mają miejsce w jej kraju. – Parę dni temu Rosja zabiła całą rodzinę w centrum miasta Dniepro. W tym samym momencie zginęła mama, babcia i dwójka dzieci. Następnego dnia rakieta zabiła ponad 20 osób. Rosja walczy z cywilami [...] Rosja chce nas zimą zamrozić. Koło mojego miasta rodzinnego Krzywy Róg znajduje się elektrownia. Rosjanie cały czas ją ostrzeliwują. Chcą ją zamrozić. Region zamarzł. 14 pracowników zostało ostatnio rannych – przypomniała.

Żona ukraińskiego przywódcy zaapelowała do społeczności międzynarodowej o nieustającą pomoc: – Chciałabym wezwać wszystkie obecne tu osoby, żebyście nie bali się zająć takiego stanowiska jak Polska. To jest wojna przeciwko wartościom. Nie może być tak, żeby agresja stała się nowym językiem rozwiązywania problemów świata [...] Możemy wygrać tylko razem. Zróbmy to. Dla nas wszystkich.

