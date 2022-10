Prezydent Duda wprost: Jednego nie udało nam się osiągnąć

Przywódca gościł przedstawicieli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Zasłużeni pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi – poinformowała strona Prezydent.pl.

Głowa państwa podziękowała zgromadzonym w warszawskim Belwederze za to, że wspierają polskie firmy w ekspansji zagranicznej. Podkreślono przy tym, że wspierając polskie firmy poza granicami kraju, "powinni nadal działać tak, jakby zagrożenie wojenne nie istniało".

Postanowieniem prezydenta Polski "za zasługi w działalności na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego Polski" odznaczeni zostali: Srebrnym Krzyżem Zasługi Agnieszka Ciećwierz oraz Brązowym Krzyżem Zasługi Andrzej Juchniewicz.

We wtorkowej uroczystości wzięli udział między innymi szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grażyna Ignaczak-Bandych oraz prezydencki minister Andrzej Dera.

Realizacja interesów

– Każda polska firma, która odnajduje się dzięki państwa wsparciu na zagranicznym rynku, jest sukcesem – zwrócił się Andrzej Duda do pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

– Trzeba realizować polskie interesy, tak jak czynili to państwo do tej pory ze zdwojoną siłą, właśnie dlatego, że jesteśmy w trudnej sytuacji, właśnie dlatego, że jest kryzys wynikający także z wojny rozpętanej przez Rosję, że jest kryzys energetyczny, gospodarczy, że prawdopodobnie będzie uderzenie kryzysu żywnościowego – zauważył prezydent RP.

Polska w G20?

– Jednego nie udało nam się osiągnąć. Jeszcze nie weszliśmy do G20. Moją wielką ambicją jest, żebyśmy weszli do G20. Nie jest to proste, nie przelicza się to tylko na proste statystyki danych gospodarczych, to jest także jeszcze polityka. Tutaj jest zadanie do wykonania. Kto wie, który prezydent będzie miał tę wielką przyjemność i satysfakcję, by Polskę, wespół z kolegami, którzy będą sprawowali rząd w naszym kraju, do G20 wprowadzać – mówił Duda.

– Mam cały czas cichą nadzieję, że może to ja będę miał tę wielką przyjemność, choć sytuacja jest skomplikowana – zaznaczyła głowa państwa.

