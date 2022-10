Simonian: Rosja broni się przed zachodnim neokolonializmem

– To co dziś się dzieje, to jest neokolonializm. Tak się oficjalnie nie nazywa, ale posiada dokładnie takie same cechy. Po pierwsze: zabór surowców tego miejsca, które jest kolonizowane. Po drugie: zmiana mentalności tych ludzi, którzy są kolonizowani, i w ten sposób zniewoleni. Zmiana na obraz i podobieństwo tych, którzy zniewolili (…) Celem jest zmiana mentalności tego narodu, do którego (kolonizator) przybył bez zaproszenia – ta wypowiedź Margarity Simonian na antenie rosyjskiej telewizji TWC, gdyby traktować ją poważnie, w dzisiejszym kontekście powinna dotyczyć Rosji właśnie.