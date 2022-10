"Szokujące informacje". Bielan: Wpłyną na wizerunek Niemiec

W poniedziałek, 3 października minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych dla naszego kraju od Niemiec. Teraz dokument zostanie przekazany stronie niemieckiej.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock odrzuciła żądania Polski stwierdzając, że "temat reparacji jest dla rządu federalnego Niemiec zamknięty".

Bielan: Upada mit Niemiec

Czy Niemcy właśnie przestają być "mocarstwem moralnym"? Tak uważa europoseł Adam Bielan, który był gościem "Wiadomości" TVP. Jak stwierdził polityk, Niemcy to kraj, który od wielu lat poucza innych jak powinni się zachowywać. Tymczasem ostatnie wydarzenia na Ukrainie i niejednoznaczna postawa rządu w Berlinie zachwiała tym wizerunkiem. Raport o polskich stratach w czasie II wojny światowej może jeszcze bardziej nadszarpnąć dobry wizerunek Niemiec. Dlaczego?

– Z całą pewnością dla wielu obywateli innych państw i dla wielu polityków te informacje, bo wiele osób dowiaduje się po raz pierwszy, że Niemcy nigdy nie rozliczyły się ze zbrodni popełnianych na terytorium Polski podczas II wojny światowej, będą szokujące i z całą pewnością wpłyną na wizerunek Niemiec – stwierdził Bielan i dodał, że to "duża szansa dla naszego rządu w negocjacjach z RFN". Te z kolei, według europosła, powinny rozpocząć się w najbliższym czasie.

Niemcy stawiały na Tuska

Europoseł krytykował także byłego premiera Donalda Tuska, któremu zarzucił dbałość o interesy niemieckie w czasie, kiedy był szefem Rady Europejskiej.

– Donald Tusk jako polski premier, potem szef Rady Europejskiej, był z całą pewnością jednym z najbardziej proniemieckich polityków – stwierdził prezes Partii Republikańskiej.

– Zawsze dbał o to, żeby interes niemiecki nie był zagrożony, nawet wtedy kiedy Niemcy realizowały tak horrendalny z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego, solidarności energetycznej projekt jak Nord Stream 1, to Tusk dbał o to, żeby ten projekt nie był przerwany – dodał.

