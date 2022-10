Kukiz zawiesił współpracę z PiS. Koniec wspólnych głosowań

Zgodnie ze swoją wcześniejszą zapowiedzią lider Kukiz’15 wstrzymuje dalszą współpracę z partią Jarosława Kaczyńskiego w zakresie wspólnych głosowań w Sejmie. To pokłosie nieuchwalenia forsowanej przez niego ustawy o sędziach pokoju.

Lider Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia udzielił w środę wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej. Zaznaczył, że w przypadku dobrych ustaw, które będzie popierała także opozycja, on również będzie głosował "za".

Polityk wyjaśnił jednocześnie, że w związku z nieuchwaleniem ustawy o sędziach pokoju, głosowania w których PiS-owi zależy na głosach jego formacji, nie będą przez nią wspierane zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem.

"Koniec wspólnego głosowania z PiS-em"

Przypomnijmy, że pod koniec września wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zapowiedział, że "za dwa tygodnie może dojść do spotkania Zbigniewa Ziobry z Pawłem Kukizem". Rozmowy miałyby dotyczyć wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji "sędziego pokoju", co jest jednym ze sztandarowych pomysłów Kukiz'15.

Jak jednak podkreślił w czwartek 29 września, na antenie Radia ZET, lider Kukiz'15, niezależnie od planów ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy, ponieważ dotychczas nie uchwalono instytucji sędziów pokoju, ugrupowanie to zawiesza współpracę z PiS-em.

– Było pytanie na spotkaniu z prezesem PiS, czy poprze pan odwołanie premiera Mateusza Morawieckiego i zastąpienie go przez Elżbietę Witek? – pytał polityka dziennikarz Bogdan Rymanowski.

– Była odpowiedź wprost, że dziś kończy się posiedzenie wrześniowe, nie ma uchwalonych sędziów pokoju, więc kończą się wspólne głosowania z PiS-em – odpowiedział lider Kukiz'15.

– Od października przestaję głosować wspólnie z PiS. Do momentu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju – dodał polityk. – Dotyczy to też ewentualnego wotum nieufności? – dopytywał dziennikarz. – Absolutnie wszystkiego – zapewnił w odpowiedzi Kukiz.

Warunki dalszej współpracy

Jednocześnie lider Kukiz'15 podkreślił, że "do tej pory PiS świetnie wywiązywał się ze zobowiązań – mamy uchwaloną ustawę antykorupcyjną, o konopiach medycznych, włóknistych, bezpośredniej sprzedaży dla rolników, wyrównanie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych".

– Ustawa o sędziach pokoju, wybieranych bezpośrednio przez obywateli, druga sprawa to referendum odwołujące wójta, burmistrza, obniżenie progu, obniżenie progu frekwencyjnego przy referendach merytorycznych i wydłużenie czasu zbierania podpisów – wymieniał swoje warunki dalszej współpracy z PiS-em Kukiz.

– Była prośba ze strony prezesa PiS o dalsze wspólne głosowania i argumentacja, że sędziowie są cały czas w dyskusji. Powiedziałem, że jak się skończy dyskusja i zostanie uchwalona ustawa, to wracamy do wspólnych głosowań – dodał polityk.

Czytaj też:

"Są liczni świadkowie". Kaczyński: Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć