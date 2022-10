Sasin: Niektóre firmy podbiły sobie marże kosztem Polaków

– Nikt nie chce karać firm, które osiągają zyski i się rozwijają żadnymi dodatkowymi podatkami. W żadnym wypadku nie będziemy opodatkowywać dodatkowych dochodów, jeśli pochodzą z rozszerzenia skali działalności czy pozyskiwania nowych klientów – powiedział Sasin w rozmowie z "Super Expressem".

Wyjaśnił, że podatek od nadzwyczajnych zysków to nie podatek, lecz danina. – To może drobna, ale znacząca różnica. W świetle ordynacji podatkowej danina, o której mówimy nie jest bowiem żadnym podatkiem, choćby dlatego, że nie trafi do budżetu państwa, a na specjalnie wydzielony fundusz służący ochronie odbiorców energii – tłumaczył.

– Po drugie zaś, nie od zysków tylko od zawyżonych marż. To niezwykle istotne – dodał. Przekonywał, że sprawa w ogóle nie dotyczy mikro, małych czy średnich firm, ale wyłącznie dużych przedsiębiorstw.

– Zostałem przez premiera zobowiązany, by przedstawić projekt rozwiązania, które ograniczy nieuzasadnione zyski, jakie część korporacji uzyskuje przy okazji kryzysu więc go przygotowałem. Zaproponowałem takie założenia, które zakładają daninę od nadmiarowych marż, nie zysków, a marż od dużych korporacji – podkreślił Sasin.

Jego zdaniem "manipulacje przy marżach to obok cen surowców, główna przyczyna inflacji". – Nikogo chyba nie dziwi, że takie nieuczciwe praktyki należy ograniczać. Nikt nie jest też chyba zaskoczony, że duże firmy, w tym zagraniczne korporacje, powinny wykazać w tych warunkach solidarność z Polakami, dzięki którym zarabiają pieniądze – ocenił.

Dodał, że "wiele prywatnych firm spoza segmentu paliw, czy energetyki postanowiło wykorzystać tę sytuację i zamieszanie na rynku, by dzięki podbiciu marży poprawić sobie wyniki kosztem Polaków".