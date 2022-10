Gorzkie słowa Dworczyka: Jeśli porównamy liczbę think tanków niemieckich z polskimi...

Były szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk uczestniczył w konferencji "Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together". Polityk podkreślał, że Ukraina wyjdzie z tej wojny ze zniszczonym przemysłem, infrastrukturą oraz dramatyczną sytuacją demograficzną. Dworczyk wskazał, że od kilkunastu do kilkudziesięciu procent Ukraińców deklaruje, że zostanie w krajach, do których wyemigrowali przez napaść Putina. – Wrócą tym samym stare problemy – korupcja, wpływy oligarchów. Zmiany idą w dobrym kierunku, ale nie wydarzą się szybko – dodał.

Dworczyk: To jest przepaść

W trakcie konferencji poruszono m.in. kwestię odbudowy Ukrainy. Przypomnijmy, że kraje zachodnie i Kijów ustaliły, Polska, wspólnie z Włochami, odbuduje zniszczony Donieck. Z kolei Stany Zjednoczone wspólnie z Turcją będą odbudowywały Charków, Niemcy - Czernihów, Kanada - Sumy, a Czechy, Finlandia i Szwecja - Ługańsk.

Dworczyk wskazuje, że podczas pobytu w Kijowie zauważył, że najmniejszą grupę biznesmenów stanowili Polacy. – W odbudowie Ukrainy będą brali udział przedsiębiorcy, ale to politycy muszą stworzyć ramy prawne, aby bezpiecznie rozpocząć biznes w Ukrainie. Dużo polskich firm jeszcze przed wojną nie zakładało tam biznesów ze względów bezpieczeństwa – m.in. prawnego. Dobrym fundamentem są ostatnie miesiące naszych wspólnych relacji i zryw Polaków w pomocy uchodźcom – mówił.

– Jeśli porównamy liczbę think tanków niemieckich z polskimi organizacjami, to jest to przepaść. Musimy zadbać, aby budować instytucjonalne kontakty – dodał.

Koszt odbudowy Ukrainy

Rząd Ukrainy, Komisja Europejska i Bank Światowy szacują, że koszt odbudowy Ukrainy wynosi 349 mld euro. Jest to pierwsza kompleksowa ocena skutków wojny w dwudziestu różnych sektorach po inwazji rosyjskiej. Określa potrzeby finansowe w zakresie odbudowy oraz przedstawia tzw. mapę drogową tej odbudowy.

Ocena obejmuje skutki wojny trwającej od 24 lutego do 1 czerwca 2022 r. i wykazała, że fizyczne szkody spowodowane wojną osiągnęły ponad 97 mld USD (97 mld euro). Szczególnie wysokie były w sektorach mieszkaniowym, transportowym, handlowym i przemysłowym. Zniszczenia skoncentrowały się w obwodach czernihowskim, donieckim, ługańskim, charkowskim, kijowskim i zaporoskim.

