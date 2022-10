Jaki ostro w Parlamencie Europejskim: Kto jest rosyjską onucą?

W środę polski eurodeputowany zabrał głos na forum Parlamentu Europejskiego.

– Szukacie przyjaciół Putina, jak zwykle, w prawicy. Ja jednak proponuję, żeby najpierw spojrzeć w lustro. Jak Putin w ostatnim wystąpieniu uzasadniał możliwość użycia broni jądrowej? Otóż powiedział, że USA zaatakowały Nord Stream. A skąd to wiedział? Od waszego posła Radosława Sikorskiego. Co zrobiliście w tej sprawie? – oznajmił Jaki.

Tym samym polityk Solidarnej Polski odniósł się do głośnego wpisu byłego szefa polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Sikorski zasugerował w nim, że za uszkodzeniami Nord Stream stoją Stany Zjednoczone.

Jaki w PE: Sami powinniście zrobić rachunek sumienia

– Co więcej, najśmieszniejsze jest to, że lewica szuka wszędzie współpracowników Putina, a sama w swoim składzie ma Schroedera i trzech polskich komunistów – kacyków, którzy na zlecenie Moskwy organizowali w Polsce aparat represji wobec obywateli – zauważył z mównicy Patryk Jaki. – Chcę powiedzieć, że wy sami powinniście zrobić rachunek sumienia. Całkiem niedawno większość Parlamentu Europejskiego przegłosowała rezolucję w sprawie Polski, w której stanęliście wprost po stronie Łukaszenki i Putina, kiedy atakowano polskie granice – stwierdził europoseł.

Polityk zaznaczył, że Unia Europejska w dobie obecnego kryzysu proponuje "więcej tego, co było, to znaczy likwidację weta, więcej kompetencji dla Niemiec i eurokratów". – To się musi skończyć źle – zaalarmował na forum PE Jaki. I zapytał, komu sprzyja sytuacja, w której instytucje unijne nakładają więcej sankcji na Polskę niż na Rosję.

– Mam propozycję. Niech najpierw Niemcy rozliczą się za zbrodnie i zapłacą reparacje. Putin obserwuje i myśli: "Mogę zrównać Ukrainę z ziemią, i tak nigdy za to nie zapłacę". Dlaczego? Ponieważ jak ktoś o to zapyta, to powie, że postępuje jak Niemcy, że przeszłość nie ma znaczenia – mówił Patryk Jaki. – I co? Kto jest rosyjską onucą? – dodał.

