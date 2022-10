Urbaniak: Tylko Konfederacja nie poparła pomysłu, by w taki sposób potraktować polskie górnictwo

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc w skali roku. To więcej niż szacowali analitycy, choć w zgodnej opinii ekspertów, zdecydowanie mniej, niż inflacja odczuwalna.

W środę Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. To pierwsza taka decyzja od października 2021 roku.

Urbaniak o stopach procentowych

Pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie komentował w czwartek na antenie Radia Gdańsk Michał Urbaniak. – Być może eksperci dostrzegają już, że podnoszenie stóp procentowych w tak krótkim czasie i tak wysoko może nie przynieść spodziewanego efektu – ocenił.

Poseł Konfederacji przypomniał stanowisko Konfederacji, że stopy procentowe należało podnieść dużo wcześniej. – Czas na podnoszenie stóp procentowych był ponad rok temu, na pierwsze delikatne podwyżki, które mogłyby wpłynąć na rynek, a późniejsze podnoszenie to trochę pudrowanie trupa, bo inflacja już zaczęła się rozpędzać i to pewnie tylko delikatnie wpłynęło na to, co dzieje się na polskim rynku – powiedział.

Parlamentarzysta wymienił przyczyny, które doprowadziły do obecnych wzrostów cen. – Jednym z czynników z pewnością był tani pieniądz kredytowy, drugą rzeczą jest masowy dodruk pieniądza, który też miał miejsce po lockdownach. PiS zdecydował, że zamyka gospodarkę, potem próbował ratować firmy, bo trzeba było to zrobić. Wielkie transfery wpłynęły na wartość złotówki, na to, jak dzisiaj wygląda inflacja, ale też na wartość energii. Jest wiele czynników, które mają wpływ na to, dlaczego inflacja jest dzisiaj taka wysoka – zaznaczył, dodając, że w zglobalizowanej gospodarce także wydarzenia zewnętrzne musiały przełożyć się na inflację w kraju.

Poseł Konfederacji przypomina: Inflacja to ukryty podatek

– Inflacja to ukryty podatek – przypomniał Urbaniak. Gdański poseł podkreślił, że zdaniem Konfederacji w pierwszej kolejności rząd powinien natychmiast ukrócić politykę rozdawnictwa. Powinien również odbyć się audyt wydatków publicznych. – W Polsce problem leży w tym, że wydaje się mnóstwo pieniędzy na niepotrzebne rzeczy – wskazał.

Urbaniak był też pytany o sytuację związaną z cenami węgla. Poseł powiedział, że zarówno obecna opcja rządząca, jak i opozycja pookrągłostołwa, opowiedziały się za restrukturyzacją kopalń. – Czyli de facto głosowali za zamykaniem w Polsce kopalń. Planowo wyda się na to 29 mld zł. To jest odpowiedzialność polityczna i społeczna tego rządu i reszty opozycji. Tylko Konfederacja nie poparła pomysłu, by w taki sposób potraktować polskie górnictwo – powiedział.

