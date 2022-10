Kowalski: Wyrzucać samorządowców, którzy nie chcą sprzedawać węgla

Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, był pytany w Radiu Plus, czy wiejskie samorządy będą uczestniczyły w rządowym programie dystrybucji węgla.

– Będziemy zapewniać węgiel po racjonalnej cenie przez PGG szczególnie dla tych rolników, którzy mają szklarnie, instalacje, kotły węglowe, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe. Jeżeli chodzi o dystrybucje przygotowujemy cały system, który spowoduje, ze rolnicy będą po niskiej cenie kupować węgiel – mówił.

Polityk podkreślił, że samorządowcy na obszarach wiejskich są odpowiedzialni, ale głośno jest tylko o "krzykliwej grupie nieodpowiedzialnych polityków Platformy".

– Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to obowiązek wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kwestia ogrzania domów to też problem samorządowców. Jeżeli będą się od tego uchylać trzeba bezwzględnie wprowadzać zarządy komisaryczne i wyrzucać tych samorządowców – podkreślił.

"Postawimy na energię z biomasy"

Janusz Kowalski twierdzi, że Polska powinna postawić teraz na energie z biomasy. – Jestem wielkim krytykiem sprowadzania niemieckich wiatraków, doprowadzenia do konfliktów społecznych. Trzeba szukać alternatywy, a jest nią biomasa – mówił.

Jego zdaniem jest to ogromny segment przemysłu, który może powstać i produkować energię m. in. z wykorzystaniem odpadów z produkcji rolnej, zapewniając rolnikom dodatkowe źródła dochodów – 1,5 tony słomy jest w stanie zastąpić tonę węgla. To jest pytanie, czy chcemy stawiać na rolników indywidualnych, biomasę, na wykorzystanie potencjału wsi, czy chcemy na siłę importować wiatraki. Wydaje mi się, że potrzebna jest ponad polityczna dyskusja na ten temat. Musi za tym pójść legislacja. Widzę konkretne blokady ustawowe. To zapowiedź konkretnej legislacji, która otworzy możliwość inwestowania, wykorzystania tego wielkiego potencjału drzemiącego w obszarach wiejskich – mówił.

