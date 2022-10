Rząd opozycji bez Sikorskiego? "Nie możemy podejmować takiego ryzyka"

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była pytana o ewentualne wejście Jarosława Gowina do przyszłego rządu. Polityk w jasny sposób podkreśliła, że nie widzi takiej możliwości.

– Nie, nie widzę miejsca w rządzie opozycji dla Jarosława Gowina. Dlatego że jeżeli powstanie, a głęboko wierzę, że powstanie, opozycyjny wobec PiS rząd, to takiego rządu nie można tworzyć z sojusznikami PiS, z ludźmi, którzy przez lata… Z faktu, że ktoś pokłócił się z Jarosławem Kaczyńskim, to jeszcze nie czyni z niego opozycjonisty – mówiła w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Jak stwierdziła, tyczy się to nie tylko Gowina, ale również Radosława Sikorskiego, który lata temu był członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

– Akurat fakt odejścia Radosława Sikorskiego z rządu PiS zakończył się tym, że w chwili, kiedy była faktyczna szansa postawienia i rozliczenia chociażby Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, rozliczania rządu PiS, tego pierwszego, to Radosław Sikorski po prostu skapitulował. Nie możemy podejmować takiego ryzyka, dlatego uważam że w rządzie opozycji czy w rządzie stworzonym przez obecne ugrupowania opozycyjne nie powinno być miejsca nie tylko dla Jarosława Gowina, ale dla żadnego byłego polityka PiS, dla żadnego byłego ministra PiS, czy to z tego rządu czy poprzedniego, czy z rządu z lat 2005-2007 – mówiła polityk Lewicy.

Opozycja przejmie władzę? Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl

W sondażu najwięcej osób – 35,9 proc. – wskazało na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę. To spadek o 1,1 pkt proc. względem poprzedniego badania tej firmy, które zostało wykonane w dniach 8-9 września tego roku. Na drugim miejscu znalazła się ponownie Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), którą wskazało 26,8 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,7 pkt. proc. Podium zamyka tym razem Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 12,2 proc., co daje wzrost o 0,5 pkt. proc.

W Sejmie RP znalazłyby się jeszcze: Lewica (Nowa Lewica, Razem) – 11, proc. deklarowanego poparcia (najwyższy wzrost w stawce – o 1,1 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska – 6,5 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.) oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona, Wolnościowy) – 6,1 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.). Zachęcamy do zapoznania się z ewentualnym podziałem mandatów, jaki miałby miejsce, gdyby wyniki sondażu się sprawdziły.

