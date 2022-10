Spór o węgiel. Poseł PiS: Samorządy nie są piękną panną na wydaniu

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował do samorządów, by zaangażowały się w dystrybucję węgla. Jak wskazywał, samorządy mają spółki komunalne, które mogą kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem niż inni pośrednicy. Współpracy z rządem odmawiają przede wszystkim miasta, w których rządzi Platforma Obywatelska. I tak np. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził, że władze centralne próbują przerzucić odpowiedzialność za brak węgla właśnie na JST.

Poseł PiS Robert Gontarz zaznacza, że rząd robi wszystko, aby zabezpieczyć odpowiednią ilość węgla przed zimą. "Musimy pamiętać, że dziś jest pewna alternatywa alternatywa, która jest w bardzo brutalna, ale musimy pamiętać o tym, że dziś stoimy przed wyborem – albo nakładamy embargo na węgiel z Rosji, albo dajemy przyzwolenie na to, żeby dzieci były mordowane i gwałcone na Ukrainie. Koszt wojny, który w tym momencie ponosimy, musimy rozkładać – w pewnym sensie – równomiernie" – powiedział parlamentarzysta w rozmowie z serwisem i.pl.

"Samorządy nie są tylko od czekania"

Poseł PiS podkreślił, że "samorządy nie są piękną panną na wydaniu, która ma tylko czekać na to, co zostanie zrobione i tylko krytykować, bądź pochwalać, ale samorządy powinny się włączyć w działania, które mają na celu pomóc polskim obywatelom".

"Jeśli chodzi o dostawy węgla, pragnę zwrócić uwagę i zaprzeczyć tym przekłamaniom, które Platforma Obywatelska próbuje za wszelką cenę przedstawić – że samorządy to są tylko za PO i nie lubią współpracować z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Tak nie jest. Jest kilku 'pseudosamorządowców', kórzy przebierają się w samorządowe szaty. To np. pani Dulkiewicz (prezydent Gdańska), pan Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy). Jednak zdecydowana większość samorządowców to są ludzie, którzy chcą pracować dla swoich lokalnych społeczności i współpracują z nami" – zaznacza Robert Gontarz.

