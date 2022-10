Morawiecki: Szczyt w Pradze potwierdził, że Rosja jest w pełnej izolacji

Wątek główny, który poruszałem we wszystkich rozmowach, to izolacja Rosji jako państwa agresywnego, dyktatorskiego i coraz bardziej totalitarnego – mówił premier na konferencji prasowej w czwartek wieczorem.

Według niego "ten szczyt potwierdził, że Rosja jest w pełnej izolacji nie tylko państw UE, ale też od innych państw, które czasami bezpośrednio z nią graniczą i wszystkie potępiają agresję Rosji na Ukrainę".

– Wszyscy przywódcy państw UE zgadzają się, że błędy w polityce energetycznej i przede wszystkim agresja Rosji wywołała putinflację. Kreml uzależniał od siebie państwa UE poprzez niskie ceny gazu. Dziś ten gaz jest narzędziem szantażu ze strony Rosji – przekonywał Morawiecki.

Jego zdaniem "Moskwa oplatała siecią pajęczą niektóre państwa Europy Zachodniej, które z naiwności lub będąc na usługach Rosji, dały się wciągnąć w tą katastrofalną rosyjsko-niemiecką politykę gazową".

Morawiecki: Energetyka i klimat to pięta achillesowa w UE

– Tak jak rosyjski gaz stał się przekleństwem dla Europy, tak dziś solidarnie wszyscy ten rosyjski gaz i surowce chcemy odłożyć do przeszłości. To nie tylko sankcje, to krok w kierunku budowy świata bez wojny, niezależnego od tych surowców – podkreślił premier.

– Dla Rosji gazociągi, ale także lufy czołgów to narzędzia agresji, dominacji i imperializmu. Tak jak Rosja posługuje się dzisiaj polityką energetyczną przeciw Europie, tak my musimy dać solidarną odpowiedź temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą – tłumaczył Morawiecki.

Zaapelował o zmiany w polityce dotyczącej ETS, o maksymalne ceny gazu i o to, aby "zachować jedność na naszym wspólnym europejskim rynku". – Dziś polityka energetyczna i klimatyczna to pięta achillesowa w UE – ocenił.

