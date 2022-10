"Niewiarygodne". Politycy PO sprawdzili, ilu policjantów ochrania prezesa PiS

Senator Krzysztof Brejza i poseł Adam Szłapka z Platformy Obywatelskiej zwrócili się poznańskiej policji o informacje w zakresie skali ochrony udzielanej przez państwową instytucję Jarosławowi Kaczyńskiemu podczas spotkań z objazdowych po kraju.

189 policjantów i 60 aut do ochrony Kaczyńskiego

Od kilku miesięcy prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawia się w polskich miastach w ramach cyklu spotkań "Dobry rząd na trudne czasy". Kaczyński opowiada o zmianach, które przeprowadził rząd oraz zapowiada kolejne działania.

Politycy Platformy Obywatelskiej postanowili uzyskać informację na temat ochrony prezesa PiS w trakcie wyjazdów. W końcu po trzech miesiącach Brejza i Szłapka dopięli swego. – To złamanie prawa, bo na udzielenie informacji publicznej ma się dwa tygodnie – ocenił Adam Szłapka.

Z dokumentu przekazanego parlamentarzyście przez komendanta wojewódzkiego poznańskiej policji wynika, że 23 lipca 2022 roku do ochrony Jarosława Kaczyńskiego w tym powiecie wykorzystano 189 policjantów i 60 samochodów.

twitter

Szłapka: Armia do ochrony jednego posła

Szłapka nie krył swojego oburzenia nie krył na konferencji prasowej podczas, której przedstawił efekty przedsięwzięcia. – To jest armia. Państwowa armia wykorzystana na polecenie Mariusza Kamińskiego po to, żeby chronić jednego posła. Prócz tego są jeszcze funkcjonariusze SOP i partyjna ochrona. To pokazuje, w jaki sposób państwo jest wykorzystane do partyjnych celów – pytał.

– Nie wiemy, dlaczego w sytuacji kryzysu, inflacji, braku środków na funkcjonowanie wielu instytucji wszyscy Polacy muszą zrzucać się na prywatną ochronę prezesa partii politycznej – skomentował z kolei Krzysztof Brejza.

Jego zdaniem środki na ochronę prezesa PiS powinny pochodzić z budżetu partii. – Jeśli takie jednostkowe koszty przeniesie się na skalę kraju, to będą to setki tysięcy, jeśli nie miliony złotych – dodał.

Czytaj też:

Kaczyński w Szczecinie: Opozycja ciągle szuka aferCzytaj też:

Kaczyński wystąpił w Siedlcach: Zamach smoleński