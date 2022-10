Rzecznik rządu: Chcemy stworzyć dodatkowe ramy prawne i zapłacić samorządom

Trwa spór pomiędzy częścią samorządów a rządem. Prezydenci dużych polskich miast, takich jak Warszawa, Gdańsk i Poznań, sprzeciwiają się propozycji obozu władzy w sprawie dystrybucji węgla.

Rządzący zaapelowali do samorządowców, by zaangażowali się w dystrybucję surowca. Ich zdaniem, samorządy mają spółki komunalne, które mogą kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem niż inni pośrednicy.

Możliwość zakupu węgla

– My chcemy, aby obywatele jak najszybciej otrzymywali – blisko swoich mieszkań i domów – możliwość zakupu węgla. Wiele samorządów zgłaszało się do nas, że chciałoby pomóc w tym procesie, dlatego chcemy stworzyć dodatkowe ramy prawne i zapłacić samorządom za to, żeby mogli swoim obywatelom w łatwiejszy sposób, za naszym pośrednictwem, to znaczy za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa, ten węgiel dostarczać, by pomóc swoim obywatelom – powiedział Piotr Müller w piątek w w programie "#Jedziemy" na antenie TVP info.

Rzecznik prasowy rządu Zjednoczonej Prawicy odniósł się także do słów prezydenta miasta stołecznego Warszawy, który stwierdził, że "władze centralne próbują przerzucić odpowiedzialność za brak węgla na jednostki samorządu terytorialnego". – Rafał Trzaskowski, mimo że jest prezydentem największego miasta w Polsce, które ma największy budżet w Polsce, jeżeli coś mu nie wychodzi, to zazwyczaj zwala winę na rząd. Taka polityka jest wygodna. To jest też charakterystyczne dla innych prezydentów miast, to znaczy Gdańska, Poznania – jak coś nie wychodzi, to nie jest wina prezydenta, który ma całą masę narzędzi, tylko wina rządu – mówił.

Nowy szef Kancelarii Premiera

Tymczasem były marszałek Sejmu Marek Kuchciński prawdopodobnie zastąpi Michała Dworczyka na stanowisku szefa Kancelarii Premiera, o czym poinformował w ostatni czwartek wicemarszałek i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

– Sprawa objęcia funkcji, to jest kwestia kilku dni. W tej chwili wiemy, że pan premier Mateusz Morawiecki zaproponował tę funkcję, pan marszałek Marek Kuchciński się na nią zgodził, więc finalizacja to jest dosłownie kwestia krótkiej perspektywy – stwierdził Piotr Müller.

