"Dlatego wychodzę z inicjatywą". Premier: Potrzebujemy pełnej współpracy

W swoim najnowszym wpisie na portalu społecznościowym Facebook szef polskiego rządu stwierdził, że obecnie nasz kraj, podobnie jak cała Europa, mierzy się "z największą kumulacją kryzysów od zakończenia II wojny światowej".

"Wykorzystując osłabienie światowej gospodarki pandemią COVID-19, Rosja z pełną premedytacją doprowadziła do światowego kryzysu energetycznego i inflacyjnego. W wyniku działań reżimu Putina zmieniły się zasady funkcjonowania rynku energetycznego. To z tego powodu musimy się wszyscy mierzyć z wyzwaniami, które nie mają precedensu w historii wolnej Polski" – napisał.

facebook

Wysokie ceny energii i węgla. Działania rządu

Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów planuje przeznaczyć dziesiątki miliardów złotych na złagodzenie skutków wysokich cen energii i węgla dla Polaków. Wezwał także do "szczególnej mobilizacji" całą administrację publiczną – zarówno rządową, jak i samorządową. "Za bezpieczeństwo energetyczne polskich rodzin w czasie najbliższej zimy odpowiedzialność musi wziąć państwo polskie – na każdym poziomie. Na poziomie rządu, jak również na wszystkich szczeblach samorządowych" – oznajmił.

Zdaniem premiera, obecnie "potrzebujemy pełnej współpracy", ponieważ "wyzwanie jest jeszcze większe". "Dlatego wychodzę do Was z inicjatywą: schowajmy legitymacje partyjne do szuflady, zamknijmy je i bez względu na to, co nas różni szukajmy tego, co nas łączy. Wierzę, że jest to przede wszystkim troska o dobro Polaków. Rozumiem różnice zdań, rozumiem też, że interes partyjny i polityka mają swoje prawa, ale to nie jest ten moment, żeby tym prawom ulegać. Ze swojej strony zrobię wszystko, żeby ta współpraca była jak najlepsza i żeby żaden samorząd nie poczuł się potraktowany w sposób niesprawiedliwy" – możemy przeczytać we wpisie szefa rządu Zjednoczonej Prawicy na Facebooku.

Czytaj też:

Rzecznik rządu: Chcemy stworzyć dodatkowe ramy prawne i zapłacić samorządomCzytaj też:

Spór o węgiel. Poseł PiS: Samorządy nie są piękną panną na wydaniuCzytaj też:

Do 2 tys. zł za tonę węgla. Premier: Zaproponujemy dopłatę dla samorządów