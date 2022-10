Spór o węgiel. Bosak: Zaczęło się. Tak to będzie rozgrywane

W związku z bardzo wysokimi cenami energii i surowców, w tym węgla, trwa spór pomiędzy częścią samorządów a rządem. Samorządowy związani z PO za stan rzeczy obwiniają rządzących. Ci z kolei wskazują, że to ich oponenci nie chcą współpracować nawet w tak trudnej sytuacji i proponują dopłaty dla samorządów, by mogły w łatwiejszy sposób zapewnić dostawy węgla za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa.

Węgiel. Bosak: Tak to będzie rozgrywane

"Apeluje do samorządów, w których rządzi opozycja. Przestańcie utrudniać Polakom dostępu do węgla! To nie jest moment aby zbijać kapitał polityczny. Polacy muszą mieć szeroki dostęp do węgla, którym ogrzeją swoje domy. Przestańcie robić politykę kosztem Polaków!" – napisał poseł PiS Kaźmierz Smoliński.

Do jego wypowiedzi, także za pośrednictwem mediów społecznościowych, odniósł się poseł Krzysztof Bosak.

"Zaczęło się. Tak to będzie rozgrywane. PiS uważa, że straci mniej wyborców jeśli odpowiedzialnością za zamykanie kopalń, zablokowanie importu, brak zakupu węgla, bierność i kłamstwa w tych sprawach, podzieli się z kilkoma tysiącami jednostek samorządu terytorialnego" – napisał na Twitterze wiceprezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji.

Protest samorządów

Prezydenci Warszawy, Gdańska i Poznania, a także Sopotu, sprzeciwiają się propozycji rządu ws. dystrybucji węgla. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował do samorządów, by zaangażowały się w dystrybucję tego surowca. Jego zdaniem, samorządy mają spółki komunalne, które mogą kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem niż inni pośrednicy. Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził, że władze centralne próbują przerzucić odpowiedzialność za brak węgla właśnie na JST.

Z kolei Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała, że w piątek 7 października o godzinie 12 odbędzie się protest. Samorządowcy związani z PO mają demonstrować swój sprzeciw przeciwko rządowym planom dystrybucji węgla przez lokalne władze.– Wraz z kilkuset samorządowcami z całej Polski idziemy pod Sejm, idziemy pod Kancelarie Prezesa Rady Ministrów, żeby z jednej strony zaprotestować przeciwko chaosowi w naszym państwie, który dotyka nasze lokalne wspólnoty – powiedziała Dulkiewicz.

