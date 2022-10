Wicemarszałek: Trzeba mobilizować społeczeństwa, szczególnie zachodnie

– Trzeba mobilizować społeczeństwa, szczególnie zachodnie, bo Rosja przez wiele lat inwestowała wielkie pieniądze w romans z krajami Zachodu – uważa poseł klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej, który w piątek, 7 października był gościem programu "Kwadrans Polityczny" w TVP1.

– Przede wszystkim Niemcy, ale też Francja, Włochy otrzymywały surowce rosyjskie po bardzo intratnych cenach po to, by ich gospodarki były konkurencyjne wobec innych. To przecież rodziło zobowiązania i budowało relacje między Niemcami a Rosją, Francją a Rosją, czy Włochami gdzie ogromne pieniądze zainwestowano w Komunistyczną Partię Włoch, która miała ogromne wpływy. Dzisiaj te społeczeństwa coraz bardziej naciskają na swoje rządy, by zakończyć wojnę na Ukrainie. Bo ta wojna jest dla nich daleko, nie rozumieją jej i nie chcą w niej uczestniczyć. Chcą mieć po prostu spokój – mówił Zgorzelski.

Broń jądrowa w Polsce?

Podczas ostatniego wywiadu w "Gazecie Polskiej" prezydent Andrzeja Dudy stwierdził, że Polska rozmawiała z USA o możliwości objęcia naszego kraju parasolem nuklearnym NATO. Chodzi o program Nuclear Sharing, który umożliwia krajom członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego, które nie dysponują własną bronią atomową, uczestnictwo w planowaniu jej użycia przez dowództwo organizacji. Od 2009 roku w projekcie biorą udział takie kraj jak Belgia, Niemcy, Włochy, Holandia i Turcja.

Według wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, to "bardzo dobry pomysł" i "bardzo dobry czas" na to, by rozważać udział w Nuclear Sharing oraz dyskutować o rozmieszczeniu broni nuklearnej na terenie Polski. – Jeśli będzie dodatkowo rozciągnięty nad Polską swoisty parasol nuklearny, będzie pełnił funkcję odstraszania dla Rosjan. W dzisiejszej rzeczywistości każde zabezpieczenie dla naszego kraju jest dobre – zauważył polityk ludowców.

