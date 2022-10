Hołownia opowiada o "drugim zeszycie PiS": Prowadzą tajną księgowość

– Kiedy dzisiaj patrzy się na to, jak ta debata budżetowa przebiega, jak moderuje nią, jak steruje nią Zjednoczona Prawica i rząd Morawieckiego, to nie można mieć pewności czy to, co oglądamy to jest kabaret czy tragikomedia. Kiedy patrzymy na to w jak bezczelny sposób rząd PiS wiedząc, że przegra te najbliższe wybory, robi wszystko, żeby pozostawić po sobie możliwie jak największa zgliszcza, w myśl zasady „po nas choćby potop” – mówił Szymon Hołownia na briefingu prasowym.

Lider Polski 2050 podkreślał, że rządzący są nieuczciwi wobec obywateli ws. zadłużenia państwa. Hołownia przekonuje, że PiS prowadzi "tajną księgowość", której nie chce ujawnić przed obywatelami.

– Ile pieniędzy, mówiąc obrazowo, mamy pod kreską. Kiedy patrzymy na budżet państwa, to wszystko wygląda, można powiedzieć, jak wygląda, nie najlepiej w tych trudnych czasach. Tylko kłopot polega na tym, że oprócz oficjalnego budżetu, oni prowadzą tajną księgowość, oni mają drugi zeszyt i w tym zeszycie wpisują na lewo, jak jest naprawdę – mówił polityk.

Hołownia podkreślał, że domaga się od rządzących uczciwości w sprawie finansów państwa.

Inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. Wstępne dane GUS

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc w skali roku. To więcej niż szacowali analitycy, choć w zgodnej opinii ekspertów, zdecydowanie mniej, niż inflacja odczuwalna.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,6 proc." – czytamy w komunikacie GUS z ubiegłego tygodnia.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 19,3 proc. r/r, ceny nośników energii wzrosły o 44,2 proc. r/r, a ceny paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 18,3 proc. r/r – podał w piątek GUS.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,7 proc., ceny nośników energii wzrosły o 3,7 proc., natomiast ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 2,1 proc.

