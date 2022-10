"Wungiel przyjechał...

Z góry wiadomo, że jedne (te, umownie mówiąc, pisowskie) wezmą, inne zasię, równie umownie mówiąc, peowskie, odmówią. Umownie mówiąc, pisowskie są przeważnie na prowincji, peowskie natomiast w dużych miastach. Podział ten ujawnił się od razu z całą jaskrawością, gdy burmistrzowie i wójtowie wzięli udział w węglowej naradzie u premiera, a prezydenci metropolii pobiegli do swoich tefałenów oskarżać rząd, że próbuje na nich przerzucić to, co do samorządów nie należy.