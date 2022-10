"No na miły Bóg!". Europoseł PiS nie wytrzymał po głosowaniu w PE

Parlament Europejski przyjął rezolucję dotycząca przyczyn kryzysu energetycznego i żywnościowego spowodowanego przez rosyjską agresję na Ukrainę. Projekt dokumentu przygotowały Europejska Partia Ludowa (do frakcji należy PO i PSL), Renew Europe (do frakcji należy Polska 2050 Szymona Hołowni) i Socjaliści (m.in. Lewica).

Komentując wyniki głosowania europoseł PiS Bogdan Rzońca wskazał, że świadomość przyczyn obu kryzysów w Europie jest wśród unijnej elity powszechna. Jednak polska opozycja, na użytek polityki wewnętrznej, o problemy polskiej gospodarki obwinia rząd Zjednoczonej Prawicy.

– To całe zło, które spadło na Unię Europejską, spadło za przyczyną nieudolnych polityków, którzy wpuścili na salony Putina i z nim kolaborowali – powiedział europoseł na antenie Polskiego Radia 24.

– To także ci politycy PSL-u i Platformy Obywatelskiej, którzy jeździli do Rosji, robili resety, robili deale gazowe. I oni teraz już nic nie pamiętają i mówią, że wszystkiemu winny jest PiS. No na miły Bóg, weźcie (i przeczytajcie) sobie tę rezolucję, na którą sami głosowaliście – mówił dalej Rzońca.

Gospodarcze zależności

Rzońca mówił w dalszej części wywiadu o gospodarczych zależnościach, w jakie uwikłała się Europa. Przypomniał, że m.in. Austria i Włochy, mimo toczącej się na Ukrainie wojny, nadal sprowadzają gaz z Rosji. Z Białorusi i Rosji wciąż sprowadza się większość (60 proc.) nawozów sztucznych. Z kolei chipy i półprzewodniki Europa kupuje od Chin, ponieważ sama nie jest w stanie ich wyprodukować.

– Raz po raz widać, z jak nieudolnymi liderami Unii Europejskiej mieliśmy i mamy do czynienia. (...) Kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej jest po prostu na życzenie albo Chińczyków, albo Putina, a my mamy tylko okrągłe idee i mówienie, jaką wspaniałą organizacją jest Unia – powiedział Rzońca.

