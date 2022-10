"Czy musicie z błędu robić polityczną zdradę?". Posłowie PO zagłosowali razem z PiS

Za przyjęciem ustawy głosowało 253 posłów, 167 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu. Ze szczegółowych informacji zamieszczonych na stronie Sejmu wynika, że jej uchwalenie poparło 21 posłów klubu KO. Wśród nich znaleźli się Borys Budka, Kinga Gajewska oraz Tomasz Siemoniak.

Uwagę na tę kwestię zwróciła anonimowa internautka. "Zagłosowaliście za pieniędzmi na szkodliwe pomysły Czarnka. Jak to wytłumaczycie?" – dopytuje oburzona.

twitter

Na wpis zareagował Rafał Grupiński. Wyjaśnił, że to efekt "błędu prowadzącego głosowania". "Przecież chwilę wcześniej głosowaliśmy wszyscy za odrzuceniem ustawy w całości na nasz wniosek. Czy musicie Państwo ze zwykłego błędu robić polityczną zdradę? Nasze oświadczenie o błędzie złożyliśmy od razu u Marszałek Sejmu" – zapowiada parlamentarzysta. Jednak pod tweetem można znaleźć wiele komentarzy, w których sympatycy PO wyrażają niezadowolenia faktem, iż do takich pomyłek dochodzi dość często. "Czasem posłowie Platformy głupio głosują, czasem koło PL2050 znika, czasem z Lewicy ktoś zaśpi. A co nowego?" – napisał jeden z użytkowników Twittera.

Nowa instytucja podległa MEiN

Przyjęta w piątek przez Sejm ustawa stanowi podstawę utworzenia i określenia zakresu działania Instytutu Rozwoju Kultury i Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

"Zadaniem Instytutu będzie wspieranie działań i inicjatyw edukacyjnych kierowanych do Polonii i Polaków za granicą w zakresie nauczania języka polskiego i w języku polskim, kultywowania polskiej tradycji i promocji kultury polskiej oraz podtrzymywania tożsamości narodowej, realizowanych przez podmioty działające w tym obszarze. Instytut będzie również wspierał współpracę z przedstawicielami Polonii i Polaków za granicą oraz ich organizacjami" – poinformował resort edukacji.