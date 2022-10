Po tym pytaniu Bosaka w studio zapadła cisza. Poseł PiS nie wiedziała, co powiedzieć

Do burzliwej dyskusji doszło w trakcie programu "6. dzień tygodnia w Radiu ZET". Polityk PiS Mira Stachowiak-Różecka mówiła, że ceny prądu są powiązane z systemem handlowaniem emisjami dwutlenku węgla, który jest "bardzo liberalny".

– PO nie chciała nad tym systemem pracować i go zmienić.liderzy w Europie nie chcą nad tym pracować Dziwię się, że liderzy w Europie nie chcą nad tym pracować. W przyszłym tygodniu zostaną zaprezentowane rozwiązania, które pomogą również samorządom – mówiła poseł.

Krytyki rządzącym nie krył jednak obecny w studio Robert Biedroń. Jego zdaniem "PiS nie dowiózł" tego, co jest w ich obowiązku. Powołał się przy tym na badania CBOS, że kilkadziesiąt proc. polskich rodzin nie ma zapasów węgla na zimę. –Wiemy, że go nie będzie. To niesprawiedliwe, żeby przerzucać tego gorącego kartofla na mieszkańców – mówił, dodając, że "król jest nagi".

Biedroń: Bosak ma rację

Do dyskusji włączył się Krzysztof Bosak, który ocenił, że "jeśli samorządowcy zaczną się boksować z rządem, to dla rządzących będzie to idealna sytuacja".

– Jeżeli węgla zabraknie, to ze strony rządu łatwiej podzielić się odpowiedzialnością z jednostkami samorządu terytorialnego, niż wziąć to na siebie – wskazał.

– Bosak ma rację – stwierdził ze śmiechem Robert Biedroń.

Wymowna cisza w studiu

Poseł Konfederacji dodał, że rząd od lat dąży do zamykania polskich kopalń, a ponadto zdecydowanie wcześniej niż inne kraje wprowadził embargo na rosyjski węgiel, na czym miała skorzystać jedynie Rosja oraz inne kraje UE. Właśnie te słowa ubodły poseł PiS.

– Jeśli mówi pan, że to błąd, że zdecydowaliśmy się na embargo węgla z Rosji, to jest ten sam głos, który wspiera Niemców i głosy związane z Nord Stream 2, to taka sama polityka– ripostowała.

– A to dlaczego nie zablokowaliście importu ropy z Rosji? – odpowiedział Bosak pytaniem na pytanie.

Po tych słowach w studiu zapadła wymowna cisza, a poseł PiS ewidentnie nie mogła znaleźć odpowiedzi. – Bo to jest dla Polaków nieopłacalne, boicie się buntu w społeczeństwie – stwierdził Bosak po kilku sekundach milczenia Stachowiak-Różeckiej. Jak dodał, rząd w sprawie węgla nie docenił powagi sytuacji.

