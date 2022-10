Stop. Stacja odpowiedziała jej publicznie i współczująco, że tak być nie powinno. Stop. Genialna riposta. Stop. Genialna.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro stwierdził: „Przestępca, który napadnie domowników, musi liczyć się z tragicznymi konsekwencjami, dlatego rozszerzyliśmy granice obrony koniecznej, by napadnięty mógł bronić się bez obaw, że spotka go za to kara”. Stop. Następnie poznański prokurator podległy Ziobrze oskarżył rodzinę, która we własnym domu broniła się przed bandytą.