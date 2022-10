Związane jest to z tym, że firma Pfizer, producent szczepionki, przekazała do organów kontrolnych Nową Charakterystykę Produktu Leczniczego, z której ma wynikać, że dostęp do dawek podstawowych w stosunku do „boostera” zmienia się z trzech na sześć miesięcy. Po prostu firma zrobiła nowy opis swojego preparatu i okazało się, że według niego zmienił on swoje właściwości.

Mniej więcej w tym samym czasie Szwecja zrezygnowała ze szczepień wszystkich osób poniżej 18. roku życia.