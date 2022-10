Ostre wystąpienie Tuska: Trybunał Stanu to jest pieszczota. Oni będą siedzieć

Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami w Kluczborku w ostrych słowach atakował rządzących. Jego zdaniem premier Morawiecki jest "niesamodzielny", a wicepremier Sasin "niekompetentny". – Oprócz tej niekompetencji i szaleństwa jest też metoda. Bo odwracanie się rządu PiSu od Europy nie jest przypadkowe – stwierdził.

Tusk: Oni będą siedzieć

Lider PO wprost groził politykom PiS. Tusk ponownie zapewnił swoich zwolenników, że po przejęciu władzy obecnie rządzący trafią do więzienia. – Trybunał Stanu to jest pieszczota. Oni będą siedzieć a nie, że odbierze im się prawo do kandydowania. Mam nadzieję, że wspólnie doprowadzimy do tego. W domu już swoje oberwałem i mnie z tej drogi już nic nie zawróci – podkreślał.

Jak dodał prezes NIK Marian Banaś przygotował już materiałów "na kilkadziesiąt procesów karnych". – Czy nie można powiedzieć, że Jarosław Kurski działał nieustannie na niekorzyść spółki? Na to są paragrafy a nie Trybunał Stanu – przekonywał.

Tusk: Wszystko będzie wyczyszczone

Polityk zapewniał, że nie ma czasu, żeby – jeżeli uda się opozycji przejąć władzę – przez cztery lata zajmować się sprzątaniem po rządach PiS.

– Pracuję z dużym zespołem ludzi, który roboczo nazywam "100 dni". Będziemy mieli do wyborów przygotowaną rozpiskę na każdy dzień po przejęciu władzy. W ciągu 100 dni wszystko będzie wyczyszczone – zapewniał.

Jak przekonywał, żeby wyprowadzić Polskę "z tego zakrętu", to trzeba "stanąć na placu i walczyć". Dlatego też ponownie zaapelował do partii opozycyjnych o jedną listę. Jego zdaniem będzie ona korzystna dla mniejszych partii, gdyż pozwoli im "zyskać mentalność zwycięzców".

Opozycja przejmie władzę? Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl

W najnowszym sondażu Estymator dla naszego portalu najwięcej osób – 35,9 proc. – wskazało na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę. To spadek o 1,1 pkt proc. względem poprzedniego badania tej firmy, które zostało wykonane w dniach 8-9 września tego roku. Na drugim miejscu znalazła się ponownie Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), którą wskazało 26,8 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,7 pkt. proc. Podium zamyka tym razem Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 12,2 proc., co daje wzrost o 0,5 pkt. proc.

W Sejmie RP znalazłyby się jeszcze: Lewica (Nowa Lewica, Razem) – 11, proc. deklarowanego poparcia (najwyższy wzrost w stawce – o 1,1 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska – 6,5 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.) oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona, Wolnościowy) – 6,1 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.). Zachęcamy do zapoznania się z ewentualnym podziałem mandatów, jaki miałby miejsce, gdyby wyniki sondażu się sprawdziły.

