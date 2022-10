Pospieszalski: Co piąta osoba urodzona po 1997 r. deklaruje się jako LGBT

– W moim tekście próbuję odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięła się lawina zgłoszeń do klinik oferujących "tranzycję" płci. Przywołuję też szokujące statystyki, na podstawie badań Instytutu Ona i On, z których wynika drastyczny wzrost – na Zachodzie, w tym najmłodszym pokoleniu – identyfikacji LGBT. Co piąta osoba urodzona po 1997 r. deklaruje się jako LGBT. Czy jest to zjawisko neutralne społecznie? Jakie może mieć konsekwencje? – odpowiedzi na te pytania znajdziemy w tekście Jana Pospieszalskiego w nowym numerze tygodnika "Do Rzeczy".

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Napięta sytuacja wewnątrz PiS chwilowo została rozładowana. Mateusz Morawiecki wciąż jest premierem, a grupa spiskowców, która domagała się jego odwołania, w ramach nagrody pocieszenia dostała dymisję Michała Dworczyka – pisze Kamila Baranowska w artykule “PiS: każdy każdemu wilkiem”.

– Skrzypce to instrument piękny, ale trudny. Niewybaczający błędów, niewdzięczny i niepozwalający na szybki progres w początkowym etapie nauki, co bywa zniechęcające. Prawdziwe mistrzostwo osiągają nieliczni. Do Polski przyjechała światowa elita młodych skrzypków na jeden z najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. Bo polska scena konkursowa muzyki poważnej to nie tylko Chopin – stwierdza Radosław Wojtas w tekście “Mistrzowie smyczka”.

– Kontrofensywa ukraińska i rosyjska mobilizacja wprowadziły wojnę w nową fazę. Czy to świt przerwania walk czy ich eskalacji? – zauważa Marek Jurek w artykule “Wojna, czyli spacer po grani”.