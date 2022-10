"Akt terroryzmu". Putin wskazuje winnych zniszczenia Mostu Krymskiego

Prezydent Rosji spotkał się w niedzielę z szefem rosyjskiego Komitetu Śledczego Aleksandrem Bastrykinem, który przedstawiał wyniki śledztwa w sprawie sobotniej eksplozji i pożaru na moście.

– Eksplozja na Moście Krymskim była aktem terroryzmu, za który odpowiedzialna jest Ukraina – powiedział po spotkaniu Władimir Putin. Jego wypowiedź cytuje agencja Reutera.

– Nie ma wątpliwości. Jest to akt terroryzmu, którego celem jest zniszczenie krytycznej infrastruktury cywilnej. To zostało wymyślone, wykonane i zlecone przez ukraińskie służby specjalne – stwierdził prezydent Rosji.

Doradca Zełenskiego: Wiele wskazuje, że za wybuchem mostu stoją Rosjanie

Innego zdania jest doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

– Wybuch na Moście Krymskim jest korzystny dla Ukrainy, ale wiele wskazuje, że stoją za nim sami Rosjanie – powiedział na antenie ukraińskiej telewizji doradca Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak. Jego zdaniem atak mógł być częścią wewnętrznej walki o wpływy w Moskwie, toczonej między armią i Ministerstwem Obrony z jednej strony a FSB, Gwardią Narodową i Grupą Wagnera z drugiej.

Podolak zwrócił też uwagę, że do wybuchu na moście doszło w czasie zmian personalnych na szczytach rosyjskiej armii, a zaatakowany obiekt był ochraniany przez FSB.

Brytyjski wywiad: Ten incydent mocno uderzy w Putina

Analitycy brytyjskiego wywiadu wskazują, że uszkodzenie Mostu Krymskiego, do którego doszło w wyniku eksplozji 8 października, z pewnością nie pozostanie bez wpływu na sytuację rosyjskich wojsk walczących na Ukrainie. Jak stwierdzono, wybuch znacząco wpłynie na zdolność Rosji do utrzymania swoich wojsk na południu Ukrainy. Ta zdolność, jeszcze przed akcją ukraińskich służb, i tak była już ograniczona – piszą Brytyjczycy w swoim codziennym raporcie dotyczącym sytuacji na froncie.

"Ten incydent prawdopodobnie mocno uderzy w Putina. Stało się to kilka godzin po jego 70. urodzinach, on osobiście sfinansował i otworzył most, a wykonawcą budowy był jego przyjaciel z dzieciństwa Arkady Rotenberg" – podkreślono w opracowaniu.

Brytyjski wywiad dodał, że przejazd kolejowy przez Most Krymski został otwarty dla ruchu towarowego dopiero w czerwcu 2020 roku, ale "odegrał kluczową rolę w przerzuceniu ciężkiego sprzętu wojskowego na front południowy podczas inwazji" Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.