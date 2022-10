Żaryn odpowiada Tuskowi: Na łajdactwie to się on zna

W niedzielę Donald Tusk odebrał nagrodę od Kongresu Kobiet. Wydarzenie odbyło się we Wrocławiu. Podczas swojego wystąpienia lider PO odniósł się do ubiegłorocznego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Przypomnijmy, że od sierpnia, coraz większa liczba imigrantów z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, próbowała nielegalne przedostać się z Białorusi do Polski. Byli oni sprowadzani (za co musieli zapłacić niemałe pieniądze) na Białoruś, gdzie w niszczeniu ogrodzeń granicznych z Polską pomagali im białoruscy funkcjonariusze. Całość była koordynowana z Mińska.

Ostatecznie polski rząd zdecydował się wybudować wzmocnione, naszpikowane elektroniką ogrodzenie, które w znacznym stopniu zatrzymało falę migracji.

Tusk: To się musi skończyć

Tymczasem Donald Tusk powiedział we Wrocławiu, że największym kłamstwem ostatnich lat jest to, "iż państwo, żeby pilnować swojej granicy, musi być okrutne, bezwzględne, kompletnie wyzbyte humanitarnych zasad". – Nikt w Polsce nie może umierać w krzakach z zimna, czy z głodu, z choroby, niezależnie od koloru skóry, skąd uciekł i z jakiego powodu. To się musi definitywnie skończyć – stwierdził, powtarzając tezy białoruskiej propagandy o tym, że polskie służby wykazują się brakiem człowieczeństwa.

– To, co się stało i późniejsze miesiące, wielki zryw Polek i Polaków, przyjmujących ukraińskie rodziny, ukraińskie dzieci w czasie wojny, one pokazują, że nie wszystko udało się w naszych sercach i umysłach im zepsuć, ale jest tak wielka przestrzeń do robienia rzeczy dobrych. Oczywiście nic państwa, rządu, administracji z obowiązku robienia rzeczy dobrych nie zwalnia i naprawdę nie musi być to przeciwko skutecznemu sprawowaniu władzy, także nad państwową granicą – kontynuował polityk.

Na słowa lidera PO zareagował już Stanisław Żaryn. Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP

"Przewodniczący D. Tusk zaatakował tych, dzięki którym Polacy są bezpieczni, a granica RP chroniona, powtórzył fałszywe oskarżenia o rasizm i skazywanie ludzi na śmierć, a także sugerował, że kryzys na granicy z Białorusią to wina rządu RP. Na łajdactwie to się Donald Tusk zna..." – napisał Żaryn.

