Prezes PiS odwiedzi kolejne okręgi. Jakie tematy poruszy podczas spotkań?

Jak dowiedział się i przekazał w poniedziałek portal PolskiegoRadia24.pl, w najbliższą środę, 12 października lider Prawa i Sprawiedliwości będzie w Puławach (województwo lubelskie). Na weekend zaplanowano zaś spotkania polityka w Częstochowie, Myszkowie, Pabianicach i Sieradzu.

Wydarzenia z udziałem szefa PiS są organizowane w ramach objazdu po kraju pod tytułem "Dobry Rząd Na Trudne Czasy". Akcja ma potrwać do końca tego roku i stanowić nie tylko spotkania z wyborcami, ale także okazję do rozeznania się w sytuacji terenowych struktur partii.

Kolejne spotkania Kaczyńskiego

– Te spotkania mają podobny przebieg. Jak zawsze, Jarosław Kaczyński będzie mówił mieszkańcom o naszych dokonaniach i tym, co do tej pory zrealizowaliśmy. Zawsze pojawiają się też jakieś nowe tematy, ale nie mogę wyprzedzać tego, o czym będzie mówił pan prezes – powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem 24 wicerzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka. – Tak jak powiedział pan prezes, chce on odwiedzić wszystkie stolice nowych okręgów – dodała polityk Zjednoczonej Prawicy.

Podczas swoich wystąpień Jarosław Kaczyński ma nawiązać między innymi do ustaw energetycznych. Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił przepisy, które "zamrażają" ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce do określonych limitów. Parlamentarzyści przyjęli także ustawę, która umożliwi rządowi wprowadzenie programów pomocowych dla przedsiębiorstw energochłonnych w latach 2022 – 2024. Do najbliższego wtorku, 11 października br. mają zostać z kolei przedstawione szczegóły specjalnej taryfy dla tzw. odbiorców wrażliwych i dla samorządów. – Na pewno w którymś wystąpieniu prezes się do tego odniesie – stwierdziła wicerzecznik Urszula Rusecka.

Czytaj też:

PiS wciąż z najwyższym poparciem. Najnowszy sondażCzytaj też:

PiS rozważa wzmocnienie list na wybory "silnymi" nazwiskami z PE