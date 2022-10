Politycy Kukiz'15 na listach wyborczych PiS? Sachajko odpowiada

W poniedziałek w audycji katolickich rozgłośni radiowych "Siódma9" Sachajko został zapytany, czy jeżeli PiS wpisze do programu ważne dla Kukiz'15 kwestie, między innymi dotyczące ordynacji wyborczej, to formacja polityczna Pawła Kukiza może wystartować z list Zjednoczonej Prawicy.

– Tak, jak najbardziej – stwierdził stanowczo parlamentarzysta koła poselskiego Kukiz'15 – Demokracja Bezpośrednia.

Współpraca Kukiz'15 i PiS

– 3-4 proc. wyborców, którzy chcą zagłosować na Kukiz’15, mogą być potrzebni Zjednoczonej Prawicy, żeby mogła rządzić samodzielnie, aby nie musiała zawiązywać – przepraszam za słowo – zgniłych kompromisów – powiedział Jarosław Sachajko.

W odczuciu polityka, w 2015 roku, dzięki temu, że Lewica nie weszła do Sejmu, Zjednoczona Prawica mogła rządzić samodzielnie i

"naprawdę spełniła ogrom swoich obietnic". – Dlatego przestrzegam wszystkich przez rozpraszaniem głosów – zaznaczył deputowany.

– Jeżeli prześledzimy ostatnie siedem lat, to reformy w Polsce są ogromne. Między innymi reformy gospodarcze – oznajmił Sachajko i dodał, iż obecnie przede wszystkim obywatele naszego kraju "więcej zarabiają".

Wspólne głosowanie

Podczas poniedziałkowego wydania "Siódma9" Jarosław Sachajko zauważył także, że jego formacja polityczna nie będzie głosować w Sejmie razem z Prawem i Sprawiedliwością w "głosowaniach personalnych", ale nie zamierza też włączyć się w "nieelegancki, delikatnie mówiąc, atak na rząd". – To, co działo się na ostatnim posiedzeniu parlamentu przy okazji debaty nad ustawą budżetową, (...) to stek pomówień i niezrozumienia ważności sytuacji – mówił.

– Budżet państwa to są nasze wspólne pieniądze, które dajemy rządowi, ale również samorządowi – podkreślił poseł Kukiz'15.

