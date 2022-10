Poseł Lewicy: Morawiecki staje w jednym szeregu z neonazistami

Do kuriozalnej sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem w "Faktach po faktach" TVN 24. Krzysztof Gawkowski był jednym z gości w programie.

Gawkowski: Morawiecki z neonazistami

– Mateusz Morawiecki świadomie staje w jednym szeregu z hiszpańskimi neonazistami, bo trzeba powiedzieć otwarcie do kogo pojechał - do partii Vox, która ma poglądy takie, jak kiedyś miał dyktator Franco – wypalił w pewnym momencie przewodniczący klubu poselskiego Lewicy.

– Stojąc tam i pokazując, że mamy do czynienia z poparciem dla takiej partii, staje w szeregu z Salvinim, Orbanem, panią Le Pen i ze wszystkimi, którzy puszczają oko do Putina. To jest rzeczywisty cel tego, co dzisiaj PiS, bo przecież premierem PiS-u jest pan Morawiecki – dodał.

Gawkowski odniósł się w ten sposób do uczestnictwa szefa polskiego rządu na corocznym wiecu hiszpańskiej, konserwatywnej partii Vox.

– Morawiecki zamiast jechać do Hiszpanii, po to, żeby spotkać się z hiszpańskim premierem i namawiać go do wysyłania broni dla Kijowa, to pojechał wspierać partię, która najchętniej zmusiłaby Zełenskiego do podpisania pokoju – powiedział poseł Lewicy.

Tusk: Zlot proputinowski

Na tle tego wydarzenia doszło też do ostrego spięcia między Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem.

"Rosja bestialsko atakuje ukraińskie miasta, a w tym czasie Morawiecki bredzi na zlocie proputinowskich partii o Unii Europejskiej jako »transnarodowej bestii«. Gorzej nie można" – ocenił były premier.

Urzędujący szef rady ministrów postanowił odnieść się do zarzutów za pośrednictwem Facebooka.

– To przez Pana proniemiecką, a co za tym idzie prorosyjską politykę strzelały przez lata korki od szampana na Kremlu. Szedł Pan w tej linii 7 lat jako premier Polski i 5 lat jako szef Rady Europejskiej: to Pana bezczynność pozwoliła na budowę rosyjsko-niemieckiego NS2, to Pan jako były szef RE odpowiada za niewystarczające sankcje UE na Rosję po ataku w 2014 roku i wówczas to Pana minister straszył Ukraińców, że jeśli nie podpiszą niekorzystnego porozumienia z Rosją to „wszyscy zginą“, to Pan odpowiadał za realizację niemieckiej linii w polityce energetycznej Polski i Europy, to Pan pozwolił na umowę gazową z Rosją uzależniającą nas od Gazpromu, to Pan opowiadał się za dialogiem z Rosją “taką jaką ona jest”, to Pan nie widział powodów do “kategorycznego nie” wobec inwestorów z Rosji, to Pan chciał, żeby Rosja była ważniejszym partnerem gospodarczym Polski – napisał premier.

