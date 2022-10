Kowal: To jest plan, żeby Putin zachował stanowisko i tyłek

– Rosja powinna zostać wykluczona z Rady Bezpieczeństwa ONZ – podkreślił poseł KO Paweł Kowal, komentując ostatnie ataki rosyjskich wojsk na ukraińskie miasta.

– Ja sobie nie wyobrażam, żeby dalej system bezpieczeństwa na świecie funkcjonował w ten sposób, że członek stały Rady Bezpieczeństwa ONZ każdego dnia dokonuje już niemalże dywanowych nalotów na ludność cywilną w sąsiednim państwie – dodał polityk.

Kowal: Putin boi się swojego otoczenia

– To jest plan, żeby Putin zachował stanowisko i tyłek – mówił dalej poseł, odnosząc się do rosyjskich ataków.

– On się boi swojego otoczenia, on wie, że od momentu, kiedy musiał się wycofać spod Kijowa, tę wojnę już przegrał. On ją przegra wcześniej czy później. On ją przegra nawet wtedy, jeżeli będzie próbował Ukraińców zastraszyć bronią nuklearną, co mu się nie udało – tłumaczył Kowal.

– Ten scenariusz jest już jasny. My powinniśmy politycznie o tym rozmawiać – dodał polityk.

Poseł Platformy podkreślił także, że Ukraina powinna dostawać otrzymywać od Zachodu dyplomatyczne, polityczne i wojskowe wsparcie. – To jest najważniejsze. Powinna dostać takie wsparcie wojskowe, żeby wygrać w ciągu najbliższych miesięcy – tłumaczył.

Kolejne ataki Rosji na terytorium Ukrainy

W poniedziałek rano Rosjanie przeprowadzili ataki na miasta na terenie Ukrainie. Rakiety spadły m.in. na Kijów, Lwów, Tarnopol, Żytomierz, Zaporoże i Charków. Uderzyły m.in. w elektrownie i ciepłownie. Według ukraińskich służb ratunkowych zginęło kilkadziesiąt osób. Ministerstwo Obrony w Kijowie podało, że Rosjanie wystrzelili ponad 80 pocisków na wiele celów w całej Ukrainie, z których 43 zostały zestrzelone przez obronę powietrzną.

We wtorek Rosjanie kontynuują ataki na ukraińskie miasta, alarmy rakietowe odnotowano w większości obwodów (w 18 z 24).

Od godziny 6 rano w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i nagrania z Zaporoża, gdzie pociski uderzyły m.in. w szkołę i przychodnie lekarską. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w wyniku ostrzału zginęła co najmniej jedna osoba.