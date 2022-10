"Putin jak polski premier". Osobliwa teoria Kamińskiego

W niedzielę w stolicy Hiszpanii Madrycie odbył się coroczny wiec konserwatywnej partii Vox. W tym roku gościem wydarzenia był premier Mateusz Morawiecki, który wygłosił krótkie przemówienie.

– Dzisiaj największym zagrożeniem dla naszej cywilizacji jest Rosja, ale innym rodzajem zagrożenia jest zniszczenie naszego dziedzictwa. To inny rodzaj szaleństwa (...) Nie będę przepraszał za to, że jestem Polakiem. Jestem chrześcijaninem, jestem osobą, która wyrosła w szacunku do prawa i tradycji i przywiązania do wartości takich jak wolność czy solidarność – mówił do 30-tysięcznego tłumu Morawiecki.

Podobieństwo do Putina

Udział premiera w wiecu hiszpańskiej partii stał się powodem krytyki ze strony polityków opozycji. Polityk Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że szef polskiego rządu stanął w jednym szeregu z "neonazistami". Z kolei Michał Kamiński uważa, że tezy z przemówienia Morawieckiego były bardzo podobne do tych, które w przeszłości wygłaszał Władimir Putin.

– Uderzyło podobieństwo wypowiedzi i oceny dzisiejszej sytuacji w Europie cywilizacyjnej, podobieństwo tej oceny, którą wygłasza polski Premier z oceną, którą wygłasza Prezydent federacji Rosyjskiej Władimir Putin – stwierdził polityk w programie "Express Biedrzyckiej".

Zdaniem Kamińskiego, Putin "podobnie jak premier" Morawiecki, "widzi w Unii Europejskiej ponadnarodową bestię skierowaną przeciwko konserwatywnym wartościom".

– Prawie dosłownie tych samych słów używa Władimir Putin, kiedy opisuje atak Europy na rodzinę, kiedy mówi o gejowskiej Europie i tak dalej i tak dalej. I to jest oczywiście niepokojące – powiedział senator Koalicji Polskiej.

Kamiński: Nieracjonalna polityka

W dalszej części rozmowy Kamiński wskazuje na, jego zdaniem, nieracjonalną politykę polskiego rządu, który z jednej strony wspiera walczącą z Rosją Ukrainę, a z drugiej - krytykuje Unię Europejską, podobnie jak Władimir Putin.

– Ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że ten sam patriotyzm, który słusznie każe im popierać Ukraińców w wojnie z Rosjanami powinien im również mówić, że Rosja toczy tę wojnę z Ukrainą w imię europejskich wartości. Tych samych wartości, które w Polsce kwestionuje polski rząd i to musi niepokoić – ocenił Kamiński.

