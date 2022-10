"Ukraińcy mają kreta na Kremlu"

CO PISZĄ NA WSCHODZIE || Zełenski próbował uciec z Kijowa, co świadczy, że wiedział o planach ataku rakietowego na Kijów. A to z kolei oznacza, że Ukraińcy mają kreta w Moskwie – twierdzi rosyjski oligarcha Konstantin Małofiejew. Dowodów na próbę ucieczki brak.

Małofiejew to wpływowy oligarcha o poglądach radykalnie imperialnych, monarchistycznych, prawosławny fundamentalista, właściciel internetowej telewizji Tsargrad, propagującej właśnie taki światopogląd. Należy do grupy radykałów, która niezmiennie od 2014 r. oczekuje od Putina możliwie najbardziej agresywnej polityki w stosunku do Ukrainy i Zachodu. Po ostatnich atakach rakietowych Małofiejew pochwalił działania Kremla, dodając przy tym, że eskalację należało rozpocząć o wiele wcześniej.