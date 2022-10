Nowa inicjatywa Morawieckiego. "Usłyszeliśmy, że ustawa będzie działać wstecz"

We wtorek premier Morawiecki spotkał się w siedzibie KPRM z przedstawicielami samorządów skupionych w Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich. Tematem dyskusji były rządowe propozycje obniżenia cen energii oraz możliwości współpracy władz lokalnych w dystrybucji węgla.

Apel o jedność

Po zakończeniu rozmów Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym podsumował wtorkowe spotkanie. Szef rządu podkreślił, że przyczyną kryzysu energetycznego jest rozmyślne działanie Rosji, która w ten sposób otworzyła kolejny front toczącej się na Ukrainie wojny.

Morawiecki napisał, że wspólnym wzywaniem organów państwowych, zarówno władzy centralnej i samorządowej, jest "przeciwdziałanie jego skutkom i dotarcie z naszymi rozwiązaniami do wszystkich obywateli, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących".

Samorządowcy po spotkaniu z premierem

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński na konferencji prasowej przekazał, że spotkanie dotyczyło dwóch kwestii. Pierwsza to spawy związane z energią elektryczną i wysokimi taryfami, cenami, które są narzucane przez spółki skarbu państwa samorządom.

– Jak państwo dobrze wiedzą podwyżki są nawet o 600-800-1000 proc. – mówił.

Drugi temat to z kolei kwestia zaangażowania samorządów w dystrybucję węgla i w pomoc państwu w tym zakresie. Kosiński stwierdził, że zarówno strona samorządowa, jak i strona rządowa zgodziły się co do tego, że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa samorządy i spółki komunalnego tego rodzaju działań realizować nie mogą.

Ustawa premiera. "Ma działać wstecz"

Dlatego też, jak poinformował prezydent Ciechanowa, szef rządu zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie, który dzisiaj będzie procedowany na Radzie Ministrów i jeszcze dzisiaj zostanie wysłany do konsultacji samorządom.

– My w ciągu 24 godzin zadeklarowaliśmy, że przedstawimy swoją opinię, swoje uwagi na temat tego projektu ustawy i usłyszeliśmy też, że ten projekt ustawy będzie działał wstecz. To znaczy, będzie legalizował, tę działalność, które prowadzą samorządy, które dystrybuują węglem jak choćby miasto Otwock. To nas bardzo zdziwiło, czekamy na szczegóły i będziemy w takim trybie pilnym konsultować, opiniować ten projekt ustawy – mówił.

Jak dodał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, ws. energii elektrycznej samorządowcy dostali zapewnienie, że również będą konsultować ustawę, która jest w trakcie procedowania. – Mamy zapewnienie o tym, że będzie ustalona cena maksymalna dla samorządowców. No nie jesteśmy do końca zadowoleni, bo mówi się o kwocie blisko 800 złotych, czyli to też często, np. w przypadku Ciechanowa 300 proc. wyższa cena niż dzisiaj obowiązująca. Mamy nadzieję, że będą tam wszystkie działalności związane z samorządem zawarte– powiedział prezydent Sosnowca.

Czytaj też:

Szczegóły pomocy dla firm i rodzin. Premier podał maksymalną cenę prąduCzytaj też:

Czy samorządy powinny sprzedawać węgiel? Sondaż