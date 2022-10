Sasin: To celowe działania ze strony reżimu Putina

We wtorek miała miejsce konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy. Tematem spotkania z dziennikarzami był kryzys energetyczny, który uderza w państwa europejskie.

Sasin: Celowe działanie Putina

Wicepremier Sasin podkreślił, że obecna sytuacja, wbrew narracji części środowisk, jest efektem działań rosyjskiego reżimu. Kreml zdecydował o nacisku na europejskie stolicy jeszcze na długo przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Jak powiedział minister aktywów państwowych, obecny kryzys rozrósł się do takich rozmiarów, że podobnego rodzaju wydarzenia z lat 70. wydają się tylko "małymi zawirowaniami".

Sasin podkreślił, że obecnie głównym problemem nie jest niedobór surowców energetycznych, ale jego bardzo wysokie ceny. Polityk podał przykład gazu ziemnego.

– Na rynku gazu odnotowuje się gwałtowny wzrost cen gazu, na rynku europejskim zaczęły się jeszcze długo przed wojną, przed 24 lutego tego roku. Jeszcze jesienią ubiegłego roku te wzrosty były wzrostami nawet dziesięciokrotnymi w stosunku do cen wyjściowych 20 euro za MWh, wzrastały do ponad 200. Jest to ponad siedemnastokrotny wzrost cen w bardzo krótkim czasie – stwierdził.

Działania rządu

Sasin stwierdził, że w obliczu tego typu sytuacji, polski rząd "działa natychmiast" oraz podejmuje trudne i niepopularne decyzje, "nawet te, które są bardzo trudne i bolesne dla budżetu".

–Polski rząd jest dla Polaków i musi rodaków wspierać. Pragnę państwa zapewnić, że ta filozofia naszego rządu, ten znak firmowy będzie ciągle aktualny. Mamy nadzieję, że ten kryzys minie, a agresja Rosji na Ukrainę zostanie złamana – powiedział Jacek Sasin.

Czytaj też:

Sasin: Niektóre firmy podbiły sobie marże kosztem PolakówCzytaj też:

Sasin uspokaja ws. węgla. "Do Polski trafi prawie 11 mln ton"