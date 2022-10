ZUS: Zaledwie 100 osób obsługuje już cztery programy pomocowe

– Świadczenia "500 plus" i "300 plus" są realizowane mniej więcej w 98 proc. w sposób automatyczny, bez udziału człowieka. Zespół, który obsługuje te świadczenia liczy około 100 osób i przetwarza około 20 mln wniosków – powiedział we wtorek ISBnews.TV członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Mariusz Jedynak.

– Ta automatyzacja powoduje, że my jako operator możemy zaproponować inne koszty obsługi tych świadczeń i one są zdecydowanie niższe wobec kosztów ludzkich w obsłudze, które ponosiły samorządy. Mówimy o oszczędnościach przy programie "500 plus" w perspektywie 10 lat na poziomie 3 mld złotych – stwierdził, cytowany przez ISBnews.pl.

Obecnie w oddziale w Białymstoku, gdzie zatrudnione są osoby dedykowane do poszczególnych programów ZUS obsługiwane są już cztery świadczenia: "500 plus", "300 plus", Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz "żłobkowe" (program dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna).

– Zaczynaliśmy od dwóch programów, a dostaliśmy w sumie do obsługi cztery. Dodatkowo, wpadła nam obsługa osób z Ukrainy, czyli blisko 400 tys. dzieci, którym wypłacamy świadczenia "500 plus. (…) Jeśli chodzi np. o świadczenia "Dobry Start", to w momencie kiedy rozpoczęliśmy nabór wniosków, system w jeden weekend przetworzył 600 tys. dokumentów. Czyli w ciągu jednego weekendu nastąpiło przyznanie świadczeń w takiej skali – oznajmił Jedynak. – Jeśli chodzi zaś o wnioski składane na "300 plus" na dzieci z Ukrainy, to było to ponad 100 tys. wniosków i to świadczenie w jeden dzień zostało przetworzone, a następnie w ciągu kolejnych pięciu dni wypłacone – dodał.

Co ważne, programy "500 plus" i "300 plus" w 2021 roku były obsługiwane przez około 9 tys. osób zatrudnionych przez samorządy. Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia w programie "500 plus" i je wypłaca. Natomiast gminy kontynuowały wypłaty przyznanych wcześniej świadczeń do końca maja 2022 roku.

