"Od tego są sprzątaczki". Sawicki uderza w Tuska

Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami w Kluczborku w ostrych słowach atakował rządzących. Jego zdaniem premier Morawiecki jest "niesamodzielny", a wicepremier Sasin "niekompetentny".

Lider PO stwierdził także, że nie ma czasu, żeby – jeżeli uda się opozycji przejąć władzę – przez cztery lata zajmować się sprzątaniem po rządach PiS.

– Pracuję z dużym zespołem ludzi, który roboczo nazywam "100 dni". Będziemy mieli do wyborów przygotowaną rozpiskę na każdy dzień po przejęciu władzy. W ciągu 100 dni wszystko będzie wyczyszczone – zapewniał.

Sawicki krytykuje Tuska

Tymczasem poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki krytykuje Tuska za tego typu wypowiedzi i wskazuje, że lider PO nie ma czasu na konstruktywną pracę z pozostałymi partiami opozycyjnymi. Poseł zaprosił byłego premiera do dyskusji o "koncepcjach i propozycjach zmiany systemu gospodarczego i propozycji inwestycyjnych w Polsce".

– Inwestycje są na zastraszającym poziomie, niewiele ponad 16 proc. PKB, a trzeba doprowadzić do tego, co chciał robić Morawiecki, a niestety nie zrobił, czyli 25 proc. – powiedział Sawicki w Radiu Plus.

– Wolałbym żeby Donald Tusk nie zajmował się sprzątaniem, bo od tego są sprzątaczki, niech Tusk zajmie się dyskusją z nami o poważnych propozycjach programowych – dodał poseł.

Według Sawickiego, opozycja ma konkretne pomysły na zniwelowanie negatywnego wpływu kryzysu energetycznego. Wymienił w tym kontekście dwa projekty ustaw: o energii odnawialnej, która gwarantowałaby samowystarczalność energetyczną "w terenie, powiat, gmina, sołectwo" i funduszu hipotecznym, "który będzie gwarantował i tym, co mają kredyty hipoteczne i nowe kredyty hipoteczne oprocentowanie nie wyższe jak 2 procent na 30 lat".

